Australia y su gran favorito, ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner

Ya está casi todo preparado para que arranque el primer Grand Slam del año 2026. Y en el mismo esperan ver campeón a su nuevo ídolo local

Por mucho que Nick Kyrgios se esté preparando a fondo para poder competir en 2026 y, en particular en el Open de Australia, la gran esperanza para los oceánicos sigue siendo un año más Alex de Miñaur. En 2026 se cumplirá 50 años de la victoria del último tenista ‘aussie’ en el Open de Australia: Mark Edmondson. Y son muchos los australianos que tienen el presentimiento de que en esta edición habrá sorpresa.

El actual número 7 del mundo, al menos, lo va a intentar como cada año. Desea poner fin al reinado absoluto de Alcaraz y Sinner y postularse como el gran rival de ambos para este nuevo ejercicio que el día 1 de enero comienza.

Su mejor resultado en el Open de Australia tuvo lugar en este 2025, cuando llegó a los cuartos de final, pero fue duramente apeado por Jannik Sinner (6-3, 6-2 y 6-1). Ahora, espera que el sorteo le sonría un poco, porque por ahora no sabe lo que es ganar ni al italiano (13-0) ni al español (5-0).

Primero participará en la United Cup como certamen preparativo y, en unas declaraciones recogidas por Tennis Australia, ha subrayado que piensa ir a por las dos grandes espadas del tenis en 2026: "Es algo que todos estamos intentando conseguir, no queda otra opción que mejorar. Al final, hay que acortar distancias. He jugado partidos muy igualados los últimos dos años contra ambos, y sientes que te estás acercando. Hay que trabajar en el juego, encontrar nuevas armas; para mí, se trata de encontrar diferentes maneras de hacerles daño a estos jugadores, así que estoy preparado para asumir más riesgos y ser un poco más disruptivo".

Y para arrancar la temporada, nada mejor que comenzar jugando de local: "La afición australiana es apasionada; ama el deporte. Son la mejor afición del mundo y, en definitiva, para mí y para cualquier australiano que compita, no hay nada que desees más que jugar bien en casa frente a nuestra afición. Obviamente, estoy súper emocionado de estar de vuelta aquí, comenzando el año en casa jugando frente a mis aficionados".

Por último, ha confesado cómo hace para lidiar con la presión durante algunos momentos del calendario. Y en esto se parece mucho al propio Carlos Alcaraz: "Para poder dar lo mejor de mí, necesito desconectar cuando estoy fuera de la pista. En cuanto salgo de ella, intento desconectar. Intento ir a cenar bien, tomar un café, dar un paseo; esa es mi manera de asegurarme de no agotarme al final del año. Para mí, eso me ayudará a asegurarme de que, una vez que entre en la pista, esté completamente listo para jugar".