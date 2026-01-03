Iga Swiatek pone en jaque la Batalla de los Sexos: ''No necesitamos compararnos con el tenis masculino''

La polaca criticó la Batalla de los Sexos entre Sabalenka y Kyrgios, calificándola de espectáculo vacío dejando claro que su enfoque está en las metas propias: recuperar el número 1, completar el Career Grand Slam y dominar la temporada

Iga Swiatek no se guardó nada antes de la United Cup 2026 al hablar del circo medíatico en el que se convirtió en la Batalla de los Sexos en Dubái el pasado 28 de diciembre. El encuentro terminó con la victoria de Nick Kyrgios sobre Aryna Sabalenka, con una gran polémica.

Para 'equilibrar' el nivel, se impusieron reglas asimétricas que muchos consideraron un insulto a la igualdad real, como que el lado de la pista de la bielorrusa era un 9% más pequeño, el servicio limitado -lo que castigó a la agresividad de la tenista- o el hecho de que el 671 de la ATP ganase a la número 1 del mundo, alimentando debates sobre si estas exhibiciones ayudan realmente al deporte femenino.

Iga Swiatek, sin pelos en la lengua

''No lo vi porque no me interesan ese tipo de cosas. Fue un mero espectáculo, un show que atrajo mucha atención, pero que nada tenía que ver con un cambio social ni con nada importante que pudiera tener impacto en el tenis femenino'', comenzaba Iga Swiatek, dejando clara su posición tras todo el revuelo que tuvo esta Batalla.

''Tomaron el mismo nombre que el encuentro de Billie-Jean King en 1973, pero nada más. Las mujeres hemos conseguido destacar y poner en valor nuestro tenis por nosotras mismas, tenemos grandes historias particulares y no necesitamos compararnos con el tenis masculino'', continuaba la de Varsovia. También partió una lanza a favor de la United Cup 2026 precisamente en la previa a la competición: ''No creo que sean necesarios partidos como el que disputaron Sabalenka y Kyrgios, sino eventos como este en el que se unifican ambos circuitos. Eso es lo que engrandece al tenis y lo hace mejor y más interesante para todos''.

Mirando a 2026 con ganas de recuperar el número 1

La actual número 2 del ranking WTA, apunta con el dedo a Sabalenka, a la que quiere arrebatar su puesto: ''Mi mentalidad no ha cambiado. Sé que tengo que pensar semana a semana, porque si no la temporada se puede hacer muy larga. Me concentro en mi propio proceso, sé que tengo objetivos muy ilusionantes como completar el Carreer Grand Slam en Australia o recuperar el número 1 y soy consciente de la dificultad que ambas cosas entrañan. No necesito presionarme porque soy joven y tengo tiempo para lograr todo tipo de metas históricas''. Toda una declaración de intenciones de Swiatek a la bielorrusa, que le saca más de 2.000 puntos en el circuito.