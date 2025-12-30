Sabalenka no pierde el tiempo y se prepara para su primera batalla de 2026

Tras disputar la 'Batalla de los Sexos' junto a Nick Kyrgios, la bielorrusa ya está en tierras oceánicas para su primera gira del año

Se acabó el cachondeo de final de año aunque todavía queden unas horas para la conclusión del mismo. Aryna Sabalenka ya se ha puesto su traje de gala para recibir el 2026 como se merece, ese que lleva luciendo más de un año, el de número uno del mundo.

Tras protagonizar la 'Batalla de los Sexos' frente a Nick Kyrgios y generar todo tipo de debates y polémicas en torno al espectáculo que ofrecieron tanto la bielorrusa como el australiano, ha decidido poner rumbo a tierras oceánicas para afrontar la primera gira de su nueva temporada.

Concretamente, ha publicado un video en el que ha confirmado que ya está en Australia para disputar el WTA Brisbane 2026, su primer evento del nuevo curso. Sin tiempo que perder, afrontará dicho certamen a modo de preparación para el primer Grand Slam del año, el Open de Australia.

Sabalenka, feliz tras la Batalla de los Sexos y quiere revancha

Pese a los comentarios de los más expertos, Sabalenka considera que fue un duelo muy especial: "Creo que he vivido una experiencia increíble, desde mi salida a pista hasta enfrentarme a él... estoy muy orgullosa de mí misma, por haber sido tan valiente como para exponerme a esto y haber sido capaz de mostrar este nivel de tenis. Sí, he hablado demasiado hasta hoy, algo que no suelo hacer (risas) en mi vida tenística, pero me lo pasé genial... y creo que le hemos demostrado al mundo que un evento tenístico puede ser divertido, interesante, impredecible. Mi único objetivo es que todo aquel que viniese aquí o estuviera viendo en la televisión lo disfrutase".

Y es que a ella le apasionan los retos difíciles: "Yo, por mi parte, me lo he pasado increíble. He disfrutado. Me encantan estos retos. Jugar ante un hombre, la cantidad de dejadas que me tiró... ha sido un interesante entrenamiento físico, y estoy orgullosa de haber llegado a la mayoría (sonríe). Mis próximos días van a ser entrenamientos de movilidad relajados, desde luego. Fuera de bromas, lo he disfrutado. Me encantaría volver a hacerlo. Me encantan las revanchas, sin duda volvería a ponerme en el ojo del huracán de nuevo".

Y para los más críticos también tuvo respuesta: "Sinceramente, no entiendo cómo la gente puede sacarle cosas negativas a este evento. En cuanto a la WTA, creo que he mostrado que fui capaz de jugar a un gran nivel, fue un partido entretenido; sí, ganó él, pero fue un duelo competido, no es que fuese un 6-0 y 6-0. Fue un partido disputado, divertido, interesante de ver, ha hecho que muchos ojos se acerquen a este deporte, ha congregado a varias leyendas, mucha gente importante me ha mandado mensajes diciéndome que estarían viendo el partido... así que creo que le hemos dado más atención a nuestro deporte".