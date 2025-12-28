Andreeva tiene claro su objetivo: cazar a Sabalenka

Le tenista rusa, entrenada por Conchita Martínez, se ha fijado unas miras muy claras para el próximo curso. Y va directamente a por los Grand Slams

En pocos días comienza un nuevo curso en muchas disciplinas deportivas y en el tenis siempre se enfrenta con la ilusión de poder hacer borrón y cuenta nueva para ir a por todas en el ránking mundial. Y en este sentido, Mirra Andreeva ya se ha marcado sus objetivos primordiales para este nuevo 2026 que se avecina.

La tenista rusa, que está dirigida técnicamente por la española Conchita Martínez, quiere volver a colarse entre las mejores raquetas del mundo. Tras haber conseguido ser la cuarta y ahora estar en la novena plaza, Andreeva tiene hambre de más y tiene claro que los Grand Slams son su objetivo este próximo curso.

Los dos títulos de WTA 1000 que ha conseguido hasta la fecha, en Dubai e Indian Wells, le han sabido a poco y en una entrevista con Story10 ha confesado cuáles son sus próximas metas en el circuito WTA. Llegó al circuito WTA con apenas 15 años y, tres años después, ya vivido todo tipo de experiencias: "Quiero ganar varios Grand Slams. Honestamente, quiero mantenerme siendo yo misma. Quiero ser una jugadora a la que recuerden por ser curiosa en pista, interesante de ver, humilde como Rafa. Quiero que me recuerden en el circuito, y espero conseguir eso".

Su nombre está en todas las quinielas tenísticas para aparecer en las rondas finales de los principales certámenes. No salirse del top-10 debe ser su primer objetivo, pero para ello debe trazar con mucho mimo su nueva hoja de ruta. Y para empezar 2026, tendrá que defender los puntos conseguidos el curso pasado con las semifinales en el WTA 500 de Brisbane, los dos WTA 1000 en los que salió coronada y los octavos de final del Open de Australia. Casi nada.

Pero, sin duda, alguna, Andreeva sabe que tiene una asignatura pendiente. Y esa son los 'Majors'. Todavía no ha podido dar el golpe en la mesa en ninguno de ellos y quiere hacerlo este próximo año. En 2025 no lo hizo mal, pero se cruzó en los octavos de final de Australia con Aryna Sabalenka y esta le arrolló con un claro 6-1 y 6-2. Luego, en Roland Garros se vio sorprendida en cuartos de final por la gran sorpresa del torneo, Lois Boisson, que había accedido al mismo con una wildcard. En la misma fase se quedó en Wimbledon, donde fue apeada por Belinda Bencic en dos tie-break. Y su peor decepción de la temporada llegaría en el último 'Grande' de la temporada. En el US Open perdió en dieciseisavos de final frente a Taylor Townsed (7-5, 6-2).

Con la apertura de un nuevo ejercicio, Mirra tiene la oportunidad de resetearse y volver a intentarlo una vez más. Ir a por Sabalenka puede ser una empresa nada sencilla, pero con su frescura y con la acumulación de todas estas experiencias cualquier cosa es posible.