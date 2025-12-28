Sabalenka – Kyrgios: horario, canal y dónde ver en TV y online la Batalla de los Sexos

La bielorrusa y el australiano salen a la palestra para demostrar una vez más si hay o no diferencias entre el circuito femenino y masculino. El primer duelo se remonta a 1973 y este partido cuenta con normas especiales

El duelo entre la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y el australiano Nick Kyrgios, al margen recientemente de la actividad del circuito ATP, previsto en Dubai este domingo, bautizado como la 'Batalla de los sexos', reaviva otra vez, en parte, una reivindicación tenística histórica.

El choque no es nuevo. Estimula el espectáculo, aviva la polémica y forma parte del entretenimiento que gana repercusión en fechas como estas, con más ocio que labor y sin apenas reclamos deportivos con los que pasar el rato. De vez en cuando el debate se reabre y el intercambio de opiniones, pareceres y declaraciones ganan fuerza. Entonces, convertido en reto, alguien recoge la discusión y se convierte en una buena justificación para el show, para la exhibición.

Unas declaraciones del Kyrgios meses atrás, en las que aseveró que podría ganar con facilidad a cualquier jugadora, despertaron el interés del duelo, ahora hecho realidad. Sabalenka recogió el reto. Pero el cara a cara del domingo en Dubai, organizado por la agencia Evolve que representa a ambos tenistas, no es algo nuevo. No es la primera vez que un hombre y una mujer se sitúan frente a frente en una cancha de tenis para ver quién es mejor o si el equilibrio existe.

La primera data de mayo de 1973, cuando un ganador de Wimbledon y doble vencedor del Abierto de Estados Unidos, el estadounidense Bobby Riggs, que también fue número uno del mundo, se enfrentó a la legendaria Margaret Court, la jugadora con más títulos de Grand Slam. Riggs no dio opción a la ganadora de veinticuatro 'grandes' y venció con cierta facilidad.

La jugadora más poderosa del momento, un portento físico y también técnico, calibra la situación ante Kyrgios, talentoso, excéntrico y al que el espectáculo le va más que la competición y que nunca llegó a cubrir las expectativas que aventuraba su clase, su tenis. Capaz de lo mejor y de lo peor, lleva tiempo acomodado al otro lado de la cancha. En el año que termina, el oceánico, finalista en Wimbledon en 2022, apenas ha jugado un puñado de partidos.

Normas del partido de la Batalla de los Sexos

Los organizadores del evento, fijado en el 'día de los inocentes', 28 de diciembre, han establecido reglas particulares para asegurar igualdad en el partido. En cuanto al servicio, no habrá dos saques, sino uno cada vez que se ponga la pelota en juego. Inicialmente se planteó que Kyrgios tuviera uno y Sabalenka dos, pero al final se optó por un único intento en los dos casos.

Respecto al tamaño de la pista también hay alteraciones. Sabalenka jugará en un lado reducido un nueve por ciento mientras que el del australiano, hacia donde golpea la bielorrusa, será de tamaño habitual. Es decir, él tendrá que precisar más sus tiros hacia un área más pequeña y ella lo hará hacia un espacio con las medidas de siempre, las reglamentarias. La reducción está prevista para mostrar diferencias de velocidad y de movimiento entre lo que es habitual en los circuitos masculino y femenino.

Horario y dónde ver la Batalla de los Sexos

Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios jugarán el partido de exhibición denominado 'Battle of the Sexes: The Dubai Showdown' este domingo 28 de diciembre de 2025, a partir de las 17:00 horas (peninsular española), en el Coca-Cola Arena de Dubái.

El partido 'Batalla de los Sexos' entre la bielorrusa y el australiano se podrá ver en España a través de Movistar Plus+, en el dial 7 de la plataforma (enlace para acceder a Movistar Plus+). Asimismo, a través de ESTADIO DEPORTIVO podrás leer la crónica y las reacciones de ambos protagonistas cuando finalice el partido.