La autoresponsabilidad de Aryna Sabalenka: "Merecemos la igualdad y demostraré que somos capaces de plantar cara a un hombre y divertirnos"

Aryna Sabalenka se enfrenta a Nick Kyrgios en la batalla de los sexos este domingo y la bielorrusa, lejos de hundirse en sus debilidades, tiene claro que es capaz de todo y va a luchar por defender a todas las tenistas del mundo

La autoresponsabilidad de Aryna Sabalenka: "Merecemos la igualdad y demostraré que somos capaces de plantar cara a un hombre y divertirnos"
Aryna Sabalenka en un partido WTA - Cordon Press

El tenis vive este domingo en Dubai un día histórico en la lucha por la igualdad, ya que 52 años después de que Billie Jean King y Bobby Riggs se midieran en la 'Batalla de los Sexos', Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios van a protagonizar la segunda edición del evento. Un cita polémica en la que la bielorrusa va a jugar en una pista más pequeña, pero donde el resto de condicionantes van a ser igualitarios, en lo que será una oportunidad para testar el estado del deporte. La número 1 de la WTA ante un finalista de Grand Slam en horas bajas.

Sobre el papel, por pura diferencia física, Sabalenka debería ser muy inferior y perder. Sin embargo, ella no es alguien que se rinda ni que vaya a salir derrotada. Por eso mismo en la rueda de prensa previa ha confesado verse con opciones, además de autoimponerse una responsabilidad consigo misma y con el resto de mujeres tenistas: "Creo que las mujeres ya hemos demostrado que merecemos la igualdad y mañana solo demostraré que somos capaces de plantar cara a un hombre y divertirnos". Aunque realmente el objetivo con el que nace la iniciativa es llevar el tenis a otro nivel y ayudar a que crezca.

Sabalenka aboga por el ejemplo que puede llegar a ser para quien vea lo fuerte y dura que es por lanzarse a una empresa de esta categoría, aunque más allá de la diferencia, la realidad es que no sabe muy bien a lo que se va a enfrentar: "Es un partido realmente impredecible y no sé qué esperar. Eso es lo que me encanta, porque es la sensación que buscas cuando practicas deporte, esas situaciones impredecibles, y me encanta ponerme a prueba". Además de que al ser su pista algo más amplia, le va a permitir hacer su juego directo y vistoso: "Solo porque la pista vaya a ser más corta, él no va a intentar golpes más potentes, y yo estaré siempre en modo de ataque. Esa es mi potencia, mi juego y mi fuerza...".

Kyrgios celebra un hito del tenis

Mientras Sabalenka tiene claro que es capaz de todo y que va a pelear con igualdad ante Kyrgios, el australiano no esconde que este momento es muy grande para el tenis y la lucha por la igualdad en el mismo, a la vez que pide unión en torno a iniciativas de este tipo, que eso sí, pueden parecer polémicas y generan mucha crispación y opiniones enfrentadas: "Hay demasiadas divisiones y demasiadas peleas y no hay suficiente trabajo en equipo, así que, independientemente del resultado, obviamente quiero ganar, creo que esto demuestra que juntos podemos hacer cosas increíbles en el deporte".