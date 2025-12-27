La autoresponsabilidad de Aryna Sabalenka: "Merecemos la igualdad y demostraré que somos capaces de plantar cara a un hombre y divertirnos"

Aryna Sabalenka se enfrenta a Nick Kyrgios en la batalla de los sexos este domingo y la bielorrusa, lejos de hundirse en sus debilidades, tiene claro que es capaz de todo y va a luchar por defender a todas las tenistas del mundo

El tenis vive este domingo en Dubai un día histórico en la lucha por la igualdad, ya que 52 años después de que Billie Jean King y Bobby Riggs se midieran en la 'Batalla de los Sexos', Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios van a protagonizar la segunda edición del evento. Un cita polémica en la que la bielorrusa va a jugar en una pista más pequeña, pero donde el resto de condicionantes van a ser igualitarios, en lo que será una oportunidad para testar el estado del deporte. La número 1 de la WTA ante un finalista de Grand Slam en horas bajas.

Sobre el papel, por pura diferencia física, Sabalenka debería ser muy inferior y perder. Sin embargo, ella no es alguien que se rinda ni que vaya a salir derrotada. Por eso mismo en la rueda de prensa previa ha confesado verse con opciones, además de autoimponerse una responsabilidad consigo misma y con el resto de mujeres tenistas: "Creo que las mujeres ya hemos demostrado que merecemos la igualdad y mañana solo demostraré que somos capaces de plantar cara a un hombre y divertirnos". Aunque realmente el objetivo con el que nace la iniciativa es llevar el tenis a otro nivel y ayudar a que crezca.

Sabalenka aboga por el ejemplo que puede llegar a ser para quien vea lo fuerte y dura que es por lanzarse a una empresa de esta categoría, aunque más allá de la diferencia, la realidad es que no sabe muy bien a lo que se va a enfrentar: "Es un partido realmente impredecible y no sé qué esperar. Eso es lo que me encanta, porque es la sensación que buscas cuando practicas deporte, esas situaciones impredecibles, y me encanta ponerme a prueba". Además de que al ser su pista algo más amplia, le va a permitir hacer su juego directo y vistoso: "Solo porque la pista vaya a ser más corta, él no va a intentar golpes más potentes, y yo estaré siempre en modo de ataque. Esa es mi potencia, mi juego y mi fuerza...".

Kyrgios celebra un hito del tenis

Mientras Sabalenka tiene claro que es capaz de todo y que va a pelear con igualdad ante Kyrgios, el australiano no esconde que este momento es muy grande para el tenis y la lucha por la igualdad en el mismo, a la vez que pide unión en torno a iniciativas de este tipo, que eso sí, pueden parecer polémicas y generan mucha crispación y opiniones enfrentadas: "Hay demasiadas divisiones y demasiadas peleas y no hay suficiente trabajo en equipo, así que, independientemente del resultado, obviamente quiero ganar, creo que esto demuestra que juntos podemos hacer cosas increíbles en el deporte".