Rafa Jódar no frena: exhibición, retirada y a la final en Canberra

Rafa Jódar sigue adelante en su brutal despliegue en el Challenger de Canberra y ya está en la final, después de destrozar en semifinales al francés Kyrian Jacquet, quien antes de retirarse por problemas físicos en el segundo set, había sido una marioneta en manos del madrileño

Rafa Jódar ya está aquí. La nueva promesa del tenis español está cada vez más cerca de ser una realidad. El joven de 19 años da este 2026 el salto al tenis profesional y ha comenzado a lo grande en el Challenger de Canberra. El camino es muy largo y ya llegarán cotas mayores, sin embargo, en el torneo australiano ha conseguido dar un paso adelante y hasta ahora no se le ha adivinado un solo rival. Cinco partidos -viene de la previa- y cinco victorias sin perder un solo set, aunque ahora sube y mucho el nivel, pues se mide al belga Alexandr Blockx, una de las estrellas de las pasadas ATP Next Gen Finals.

Jódar tenía en las semifinales un rival sobre el papel algo más cómodo que en rondas previas, el francés Kyrian Jacquet, que aunque está entre los 130 mejores del mundo esta semana no terminaba de encontrar un tenis tan suelto como el de Jódar. Además, lo que más le ha pesado es el físico, pues no ha terminado ni siquiera el partido tras tener que retirarse antes del segundo set, cuando el español estaba siendo mucho más dominante que el galo y se encaminaba a la victoria sin paliativos.

El joven jugador del Club de Tenis Chamartín arrancó a su ritmo, muy suelto y controlando sin muchos problemas. Un break de salida cimentó su victoria y a partir de ahí nadie lo paró. Jacquet cada vez estaba más lejos del nivel de su rival, mucho más certero, con menos errores y demostrando una plenitud que llenaba la pista en Canberra. Tanto es así que al final el 6-3 que campeaba en el marcador fue decisivo, pues el francés optó por retirarse y dejar campo libre hasta la final al tenista español.

Ahora, Alexander Blockx

La final va a ser un duelo de grandes promesas. Jódar se medirá al belga Alexandr Blockx, una de las grandes joyas del tenis mundial, como dejó claro en las ATP Next Gen Finals, donde ganó su grupo y llegó a la final, donde Learner Tien le arrasó. Precisamente ante el 'yankee' Jódar logró la victoria que le puso en el escaparate planetario y ahora va a tener contra el centroeuropeo una gran oportunidad de medir cuál de verdad su nivel. Todo esto antes del Open de Australia, donde ambos van a tratar de entrar desde la fase previa, en la que el español buscará jugar el primer Grand Slam de su vida.