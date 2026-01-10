Polonia sorprende a Estados Unidos y peleará por la United Cup con Suiza

Polonia ha dado la sorpresa batiendo a Estados Unidos en las semifinales de la United Cup y jugará la final por tercer año seguido, en esta ocasión ante la inesperada Suiza, verdugos de Bélgica

Iga Swiatek y Hubert Hurkacz son un dúo fiabilísimo para disputar un evento mixto por países y en esta United Cup lo están demostrando, pues han dado la gran sorpresa y van a pelear por el título, después de ganar a los actuales campeones en la semifinal, Estados Unidos. No obstante, no ha sido ni la de Varsovia ni el de Breslavia, si no que los encargados de rematar el trabajo han sido Kararzyna Kawa y Jan Zielinski, quienes en el dobles mixto han dado el punto clave al equipo europeo después de que 'Hubi' batiera a Taylor Fritz y que Coco Gauff pusiera la igualada contra Iga.

La eliminatoria comenzó con una sorpresa, la de la victoria de un Hurkacz que esta semana está siendo la gran noticia, pues tras muchos meses fuera de la pista está logrando un desempeño muy destacado. Esta vez la víctima ha sido Taylor Fritz, 6ª raqueta mundial, que se ha topado con el gigante polaco hasta ceder en dos tiebreaks. Hay que recordar que el europeo no va a ser cabeza de serie en el Open de Australia, así que se puede enfrentar a cualquiera en las primeras rondas. Menos igualado fue el duelo entre Gauff y Swiatek, en el que la de Atlanta cerró con solvencia el partido en dos sets, por 6-4 y 6-2, dejando todo para el dobles.

Para el punto decisivo Polonia optó por Kawa y Zielinski y no apurar con sus mejores tenistas; Hurkacz y Swiatek que habían jugado previamente sus compromisos individuales. Fue un acierto total porque el dueto europeo ganó a Christian Harrison y Coco Gauff, que había jugado antes, por 7-6 y 7-6. Un resultado con el que los polacos vuelven por tercer año consecutivo a la final, aún sin saborear la corona.

Bencic lleva a Suiza a la final

Ahora Polonia se va a enfrentar a la Suiza de Stan Wawrinka y Belinda Bencic, que están siendo una de las grandes sorpresas, especialmente gracias a la 11ª raqueta de la WTA, que ha ganado todos los encuentros que ha disputado, tanto en individual como en dobles. En la semifinal ganó su compromiso ante la belga Elise Mertens en tres sets, por 6-3, 4-6 y 7-6 en dos horas y 39 minutos, y encarriló la serie contra el conjunto belga que equilibró la situación al ganar el individual masculino.

Zizou Bergs batió a Wawrinka, que este curso ha anunciado su retirada y no pudo con su rival, vencedor por 6-3, 6-7 y 6-3. Todo quedó en manos del punto de dobles y Bencic volvió a asumir la responsabilidad. Junto a Jakub Paul vencieron a Mertens y Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 y sellaron la clasificación de Suiza para la primera final de su historia en la United Cup.