Coco Gauff deja en nada la hazaña de Tsitsipas en la United Cup

Tras la victoria de Stefanos Tsitsipas ante Taylor Fritz en el primer partido de la serie de cuartos de final de la United Cup, los griegos se las prometían muy felices, pero una Coco Gauff brutal en individuales y dobles, ha dado la victoria a Estados Unidos

La United Cup ha traído el regreso por todo lo alto de Stefanos Tsitsipas, quien tras un muy mal final de 2025 ha conseguido enderezar su camino, como ha quedado patente en el torneo mixto por equipo, en el que ha logrado la hazaña de vencer al sexto jugador mundial, Taylor Fritz, poniendo a Grecia a un paso de avanzar a semifinales. Sin embargo, tener a Coco Gauff como referencia femenina es una ayuda muy grande y después de superar a Maria Sakkari en el partido individual, ha 'carrileado' el dobles mixto para dar la victoria a los actuales campeones.

Tsitsipas venció a Fritz en dos sets, por 6-4 y 7-5. El heleno lleva nueve victorias en once enfrentamientos individuales de la United Cup, demostrando lo bien que se le da el evento, algo que ha sentido el yankee en sus carnes. Pero su triunfo solo sirvió para maquillar, al final, la derrota del conjunto europeo. Y es que Gauff, clave también en el dobles, hizo lo propio en el duelo individual contra Sakkari, a la que venció por 6-3 y 6-2.

El mencionado dobles mixto resolvió el enfrentamiento a favor del vigente campeón. Y eso que Harrison y Gauff tuvieron que recuperarse del set perdido ante Tsitsipas y Sakkari y vencer en tres sets, 4-6, 6-4 y 10-8 en el supertiebreak, para llevar al combinado estadounidense a su objetivo. Una imperial demostración de la de Atlanta, que pese a las dudas que dejó contra Jesscia Bouzas, ha dado un paso adelante, mejorando sus sensaciones de cara a un 2026 en el que busca pelear por el cetro de la WTA, aunque antes, espera ganar esta United Cup.

Ahora, Australia o Polonia

En semifinales el equipo yankee va a estar mucho más descansado, pues su rival saldrá del duelo que va a enfrentar a Polonia y Australia. Tanto los locales como el equipo europeo han sido de las escuadras más fuertes de esta edición de la United Cup y van a pelear por el título con garantías. En el caso del bloque polaco, un Hubert Hurkacz crecido tras superar sus lesiones y la fiabilidad de Iga Swiatek son la carta de presentación. Eso sí, enfrente van a tener a Álex de Miñaur, número 7 del mundo y a una joya como Maya Joint. Gane quien gane, el equipo estadounidense lo va a tener muy complicado para lograr el paso a la final y el sueño de revalidar la corona.