Tsitsipas y Sakkari dan la primera alegría a Grecia en la United Cup

Maria Sakkari y Stefanos Tsitsipas han conseguido dar la victoria a Grecia ante Japón en su primer partido en la united Cup que ha comenzado este viernes en Perth

La United Cup ha comenzado este viernes en Perth, donde además de la dura derrota de España ante Argentina, Grecia y Japón se han medido en el duelo inicial del grupo E, y en él, Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari se han olvidados de todos sus problemas hasta cerrar la victoria por 2 a 0, después de arrasar a Naomi Osaka y Shintaro Mochizuki, respectivamente. La mejor forma posible de empezar una campaña que necesita redención para ambos y que va a tener su siguiente paso ante la Gran Bretaña de Billy Harris y Emma Raducanu el próximo lunes.

Tsitsipas, de menos a más

Tsitsipas se encontró con la oportunidad de dar la victoria a su país y no falló, aprovechando la diferencia de nivel sobre el japonés Shintaro Mochizuki. Aunque eso sí, el nipón salió mejor a la pista, consiguiendo romper de inicio el saque del heleno. Sin embargo, Stefanos supo darle la vuelta y finalmente logró cerrar la primera manga por 6-3. Ahí el nipón volvió a emerger y casi rompe de nuevo en el primer turno de servicio de su rival en el segundo parcial, pero de nuevo, Tsitsipas jugó bien los puntos clave, evitándolo.

Este fue el punto de inflexión del segundo parcial, pues ahí el griego logró un quiebre mientras hacía su mejor juego del partido. Jugando suelto, controlando las distancias y dominando hasta lograr cerrar el partido con un 6-4. Una gran victoria que es la mejor forma de empezar el año para el de Atenas, que está llamado a vivir un paso adelante tras las complicaciones de la pasada temporada por culpa de las lesiones.

Maria Sakkari, mucha rival para Naomi Osaka

Comenzar una temporada no es fácil, sin embargo, hay ocasiones en la que puede servir para hacer borrón y cuenta nueva y tratar de cambiar las cosas tras un mal año. Eso es exactamente lo que ha sentido Maria Sakkari este viernes en Perth. Ella ha sido la encargada de abrir la sesión nocturna de este primer día de United Cup, dando comienzo a la eliminatoria ante Naomi Osaka. Y lo ha hecho a lo grande, dejando de lado todos los fantasmas que le atormentaron en 2025 y poniendo por delante a los griegos después de un contundente 6-4 y 6-2. Tras salir con mucha dominancia, Sakkari ha mantenido el nivel durante todo el partido, hasta terminar cerrándolo sin excesiva oposición de la ex-número 1 mundial, que no ha sido capaz de hacer frente a la intensidad de su rival.