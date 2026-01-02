Jessica Bouzas certifica el desastre de España ante Argentina

Jessica Bouzas ha sufrido una derrota muy dolorosa en la primera jornada de la United Cup después de ser arrollada por la argentina Solana Sierra, lo que deja muy tocados los intereses españoles

Después de la dura e inesperada derrota de Jaume Munar ante Seba Báez en el partido que habría la eliminatoria, España se quedaba en manos de Jesisca Bouzas en este su segundo partido en la United Cup. La gallega tenía un duelo de altura frente a Solana Sierra, una jugadora que sobre el papel era inferior, pero que en una vez en pista ha demostrado que el ranking no siempre es un baremo justo, pasando por encima de la número 2 española en tres sets, cerrando el segundo punto para el equipo sudamericano y dejando muy tocados los intereses españoles.

El primer set fue el más igualado, con Sierra entrando bien al partido, pero con una Bouzas excesivamente errática, irregular con el saque y falta de consistencia, evidencias claras de que este es el inicio de su temporada y aún necesita más rodaje. Esto permitió que tras varios breaks, al final fuera la argentina la más certera en el momento clave, cerrando la manga por 6-4. Una tónica que se mantuvo muy similar en el siguiente parcial, solo que ahora llegó una gran mejora de la pontevedresa, que consiguió ser más eficiente y esta vez fue ella la que aprovechó una rotura para poner el 5 a 7.

Faltaba solo la tercera y decisiva manga, en cambio en ella todo lo que podía salir mal, sucedió. Sierra subió el nivel a unos estándares que no se podían esperar y a base de buenos saques, buenos restos y controlando ella todos los estándares de lo que sucedía en Perth. Un 6-0 que deja muy poco a la imaginación y que da la victoria a Argentina. Aunque aún queda por disputarse el dobles mixto, en el que Yvonne Cavallé-Reimers e Iñigo Cervantes se van a enfrentar a María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi.

El siguiente paso: Estados Unidos

Tras un debut tan sumamente doloroso y a falta de lo que pase en el dobles mixtos, la realidad es que España se ha complicado y mucho su camino en esta United Cup. De hecho, todo depende ahora de Estados Unidos, la actual campeona. Según lo que suceda en el siguiente duelo del grupo, mañana sábado, entre los yankees y Argentina, y especialmente en lo que sean capaces de hacer Munar, Bouzas y compañía frente a Coco Gauff y Taylor Fritz el lunes en el segundo partido del equipo español en la competición, donde una derrota sería el punto y final de su aventura en el evento.