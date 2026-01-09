Suiza - Bélgica y Estados Unidos - Polonia, las semifinales de la United Cup

La victoria de Polonia sobre Australia ha cerrado las semifinales de la United Cup, que van a enfrentar a los polacos con Estados Unidos y a Suiza con Bélgica, en un duelo de sorpresas que valdrá una final

El último de los cuartos de final de la United Cup ha sido uno de los duelos más emocionantes de lo que va de torneo, entre el anfitrión, Australia, y uno de los equipos que mejores sensaciones ha dado en estos días, Polonia. Una victoria en el dobles mixto, desempatando los triunfos de Iga Swiatek y Álex de Miñaur, ha dado el paso a los europeos. Ahora se medirán a los grandes favoritos, Estados Unidos, que hasta ahora no ha dado la mejor de las sensaciones en su intento de defender la corona. La otra semifinal será la que enfrentará a Suiza y Bélgica.

Iga Swiatek y Hubert Hurkacz están siendo los grandes dominadores del evento hasta ahora. El polaco lleva muchos meses lejos de las pistas por una lesión, sin embargo, no parece acusarlo en exceso y está jugando con una solvencia pasmosa. Este viernes le ha ganado De Miñaur, pero tras un partido durísimo. Ahora se medirá a Taylor Fritz, quien tras su derrota contra Stefanos Tsitsipas no está del todo cómodo en la pista 'aussie' y tendrá una prueba de fuego para medir su nivel, a la vez que el polaco podrá saber de primer mano que tal está en referencia a los grandes capos de la ATP, toda vez que ha sido un duro rival para 'Demon'.

En lo que se refiere a la parte femenina, Swiatek y Gauff, 2ª y 4ª del ranking WTA, serán la gran atracción de la serie. Pocos duelos mejores se pueden ver en el tenis femenino y la pista de Sydney será testigo del mismo. Hasta ahora la polaca ha dado mejores sensaciones que la de Atlanta, pero nada de eso vale, solo lo que pase en el cara a cara de esta madrugada.

Suiza y Bélgica, dos outsiders y el sueño de la final

En la segunda semifinal los protagonistas serán Suiza y Bélgica. Los primeros están aupados por un gran Stan Wawrinka, quien en su temporada final ha peleado a lo grande en el torneo, en el que forma una dupla de lo más dura con la veterana Belinda Bencic, un talento como pocos hay en la WTA. Esta vez tendrán enfrente a Bélgica, la gran sorpresa después de dejar fuera a la República Checa. El binomio que forman Zizou Bergs y Elise Mertens sigue dejando muestras de su buen hacer y ahora tratarán de ir un paso y sorprender a los helvéticos, que sobre el papel son algo más favoritos.