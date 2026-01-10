Alcaraz gana el primer asalto del año en el pulso de titanes ante Sinner

El murciano arrancó el año imponiéndose al italiano en una exhibición de alto voltaje. Aunque el duelo no contaba para el ranking, Carlitos se llevó el primer choque del curso por 7-5 y 7-6 (6), un triunfo que refuerza las sensaciones a las puertas del Open de Australia tras un partido igualado, intenso y marcado por condiciones de juego poco habituales

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han deleitado a los espectadores con la primera exhibición del año, a pocos días del comienzo del Open de Australia. Precisamente el único Grand Slam que le falta al murciano para completar su colección, siendo uno de sus grandes objetivos de la temporada. Eso sí, el partido no ha estado exento de críticas, ya que las quejas sobre el calendario han hecho mella por la contradicción de jugar este tipo de partidos.

Alcaraz golpea primero

A pesar de que se trataba de una exhibición, Carlitos demostró todo lo que está por venir en la temporada ganando por 7-5 y 7-6 (6) a Sinner en un partido de alto voltaje marcado por la igualdad del luminoso. Un triunfo también para Samuel López, ya que este fue su primer partido como entrenador del actual número 1 del mundo. Buen dato teniendo en cuenta que las últimas dos veces que se vieron las caras -en la final del Six King Slam y las ATP Finals de Turín- ganó el de San Candido.

Una nueva experiencia para ambos, esta vez en Corea del Sur, exactamente en la pista del Inspire Resort Arena de Incheon. Un terreno de juego con sus peculiaridades, ya que al ser un estadio multiusos que puede acoger tanto un concierto de K-Pop como un torneo de tenis, es necesario montar sobre el una superficies sintética enrrollable, dura y portátil.

Sinner no pudo con la magia de Alcaraz

Una pista rápida en la que no hubo casi intercambios, con tan solo un break, llevándoselo el murciano en el segundo juego y dándole la ventaja. El partido estuvo marcado por la igualdad, aunque finalmente fue Alcaraz el que se llevó este primer choque de la temporada. Aunque cabe recordar que no cuenta para ranking, ya que se trata de un exhibición, pero si de calentamiento antes de todo lo que se viene en unos días en el Open de Australia.

Quejas por el Calendario y un gran botín

El calendario de los tenistas es largo, siendo la temporada deportiva más extensa, obligados a jugar desde enero hasta noviembre. Han sido muchos los tenistas que han hablado sobre el tema, hasta el punto de que haya el planteamiento de cambiarlo. Pero entonces, ¿por qué siguen disputando exhibiciones a pesar de las quejas de las exigencias del calendario?

La respuesta es sencilla, y para sorpresa de nadie tiene que ver con el dinero. Según revelo La Gazzeta dello Sport, Carlos Alcaraz se ha llevado con este partido nada más y nada menos que dos millones de euros, sin importar el resultado y sin la presión física y mental de un torneo. Con las cifras en la mano, y a un millón de euros la hora, se entiende mejor que los tenistas hagan estos rentables partidos, teniendo en cuenta que ganar el ansiado Open de Australia 'solo' le daría 2,4 millones de euros, cifra similar a la que ha ganado en un par de horas en Corea.