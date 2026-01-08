Cristina Bucsa luchará por el título en Brisbane

Cristina Bucsa sigue demostrando su talento parta el dobles y ya está en la final del WTA 250 de Brisbane junto a la local Ellen Perez

Cristina Bucsa sigue demostrando cada día por qué es una de las grandes doblistas del mundo y aunque no ceje en su empeño de pelear en el cuadro individual, sus grandes resultados suelen aparecer en la modalidad por parejas. Un buen ejemplo es el torneo de Brisbane, donde ya está en la final, en la que buscará el título junto a su compañera de esta semana, la australiana Ellen Perez. La pareja se jugará el título contra las gemelas ucranianas Lyudmyla y Nadiia Kichenok.

Bucsa y Perez, terceras favoritas, derrotaron por 6-3, 4-6 y 10-7 a la kazaja Anna Danilina y a la serbia Aleksandra Krunic en un duelo en el que solo obtuvieron tres puntos más en un supertiebreak tremendamente igualado. Pero antes fue una montaña rusa, empezando por la primera manga, donde se dieron seis pérdidas de servicio en los nueve juegos, cuatro de ellas consecutivas entre el segundo y el quinto. Ya en la segunda, dos quiebres consecutivos en el tercero y el quinto dieron una ventaja a las rivales de Bucsa y Perez que supieron administrar hasta el desenlace. Y en la tercera, al mejor de diez puntos, las vencedoras lograron convertir un 4-5 en un 8-5, impulso decisivo para acabar cerrando el triunfo.

Por su parte las hermanas Kichenok tuvieron también una dura batalla ante las rusas Irina Khromacheva y Alexandra Panova que terminó 6-2, 6-7 y 10-7. En el primer set las ucranianas rompieron en el tercero y el quinto, lo que les valió para afrontar por delante el choque. Sin embargo sus oponentes se rehicieron ganando en el segundo un 'tie break' con seis pérdidas de servicio en nueve puntos. Esa dinámica se trasladó al tercero, que se llevaron las ganadoras después de verse 11 quiebres en 17 puntos.

Una buena noticia para el tenis español tras Paula Badosa

El gran desempeño de Bucsa supone una muy buena noticia para el tenis español, pues la de Torrelavega suple en parte el 'drama' de ver caer a Paula Badosa en los octavos de final con la vehemencia con la que lo ha hecho ante la quinta raqueta mundial, Elena Rybakina, un resultado ayudado por la inactividad de la española, que lleva meses fuera de la pista por las lesiones. De hecho, la de Begur ya se dio de baja antes de jugar, junto a Aryna Sabalenka, contra Bucsa y Perez en los cuartos de final del cuadro de dobles.