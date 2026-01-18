Zverev debuta remontando en el Open de Australia

Alexander Zverev ha sido el primero de los grandes favoritos en tomar parte en el Open de Australia, y lejos de comenzar arrollando, ha sufrido más de lo esperado ante el canadiense Gabriel Diallo

El Open de Australia ya está en marcha desde esta madrugada y poco a poco empiezan a debutar los grandes favoritos. Carlos Alcaraz lo hará en la sesión nocturna, pero el primero de los 'capos' en hacerlo ha sido Alexander Zverev, tercer favorito y el gran rival del murciano en su parte del cuadro. No se verían hasta unas hipotéticas semifinales, por lo que antes ambos tienen que ir pasando rondas. El alemán ya se ha quitado de encima la primera, aunque lo ha pasado mucho peor de lo esperado ante el canadiense Gabriel Diallo, que le ha obligado a ganar en cuatro sets tras un inicio dubitativo.

Entrar a un Gran Slam no es nada fácil y menos aún contra un rival como Diallo, que pese a que acabó el año pasado muy irregular, fue durante gran parte del mismo una de las sorpresas agradables del tenis mundial. Ahora mismo navega en el puesto 41 de la ATP, lo que habla de la dificultad que entraña en una primera ronda. Lo que ha sentido en sus carnes Sasha este domingo en Melbourne, en el que tras un primer set muy peleado, en el que los breaks no han estado ni cerca, Diallo ha ganado el tiebreak, poniéndose por delante.

Verse por detrás ha sido el acicate que necesitaba el de Hamburgo, un jugador que sabe lo que es hacerlo muy bien en esta pista, donde el año pasado llegó a la gran final y solo un Jannik Sinner estelar le apartó del título. Desde el momento en el que el canadiense ha cerrado el primer parcial, el duelo ha cambiado y con el alemán ha velocidad crucero no ha habido mucha historia. 6-1, 6-4 y 6-2 para cerrar el pase a la segunda ronda por la vía rápida.

Flavio Cobolli, la primera sorpresa negativa

La primera gran sorpresa de esta edición la ha protagonizado el 20º cabeza de serie, Flavio Cobolli. Tras su gran final de campaña en 2025 el italiano es uno de los nombres a tener en cuenta este curso, sin embargo, se debut en Australia ha sido dramático. El británico procedente de la previa Arthur Fery ha sido muy superior a él, hasta ganarle en tres sets por 7-6, 6-4 y 6-1, desmontando por completo el juego del florentino, que pese a la pretemporada con Alcaraz en murciano ha estado a años luz del nivel que mostró, por ejemplo, en la final a 8 de la Copa Davis donde le dio la victoria a Italia.