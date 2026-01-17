Alcaraz – Walton: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en primera ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz inicia su camino hacia el Open de Australia con un partido ante el local Aadam Walton en el que es muy favorito, pero donde va a poder comenzar a poner en marcha el plan de cerrar el 'career Grand Slam'

Carlos Alcaraz tiene un sueño, el Open de Australia. El murciano vive este 2026 la última oportunidad de cerrar el 'career' Grand Slam como el más joven de la historia en hacerlo. Ya ha dejado claro por activa y por pasiva que prefiere conquistar Melbourne en vez de repetir lo que ha hecho los dos últimos años, doblando títulos en dos grandes. No obstante, para conseguirlo tiene que tener dos semanas perfectas en las que no puede haber errores hasta superar, probablemente, a Jannik Sinner, triunfador en 2024 y 2025 en las antípodas.

Por lo pronto Carlitos empieza su camino ante el local Adam Walton, número 79 del ranking de la ATP. Contra él sólo tiene un precedente, el partido del torneo Queen's 2025 en el que el jugador español se impuso por 6-4 y 7-6. A partir de aquí, si logra ganar al aussie, Alcaraz podría enfrentarse al alemán Jannik Hanfmann, a Sebastian Korda o a Corentin Moutet. Con Alejandro Davidovich o Tommy Paul en octavos; cuartos contra Alex de Miñaur o Alexander Bublik y en semifinales, Felix Auger Aliassime o Andrey Rublev.

¿A qué hora se juega el Alcaraz - Walton?

El partido entre Carlos Alcaraz y Adam Walton, correspondiente a la primera ronda del Open de Australia 2026, tendrá lugar este domingo 18 de enero. El español juega en el segundo turno de la sesión nocturna de la pista Rod Laver y la hora prevista de inicio es no antes de las 10:10 horas de la mañana (hora peninsular española). Aunque todo va a depender del partido que se juega antes y va a enfrentar a Aryna Sabalenka y Tiantsoa Rakotomanga, aunque es cierto que arranca a las 09:00 y si nos fijamos en la duración media de los partidos de la bielurrosa, va a depender mucho de la guerra que de la francesa, sobre el papel una rival menor, aunque es probable que el debut del murciano se retrase un poco.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Walton

En España, el partido entre Carlos Alcaraz y Adam Walton se podrá ver en TV y online a través de Eurosport, que es la que tiene los derechos. Esta cadena tiene previsto retransmitir más de 250 horas del primer grande de la temporada y se podrán ver los partidos en las plataformas de Movistar+ y Max.

Si lo que quieren es estar al tanto de toda la actualidad, tanto de ese partido como del resto de eventos que tengan que ver en el Open de Australia 2026, en Estadio Deportivo haremos un seguimiento exhaustivo del mismo.