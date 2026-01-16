Open Australia 2026 | Calendario, fechas, horarios y donde ver en TV en España

El próximo domingo 18 de enero da el pistoletazo de salida el primer Grand Slam de la temporada 2026 de tenis, con tenistas de renombre como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Aryna Sabalenka como los principales favoritos de la competición

El Open de Australia es el primer Grand Slam del calendario, llegando después del breve parón desde el final de la temporada a finales de noviembre hasta el paso de las navidades. Para tenistas como Carlos Alcaraz no han existido vacaciones, ya que el murciano busca llegar en forma al único campeonato que se le resiste para poder ganar la última pieza que le falta para completar su tan ansiado Career Grand Slam. También será el primer torneo con Samuel López en el banquillo, tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Por supuesto, su rival Jannik Sinner también es uno de los favoritos del torneo, que tiene una misión muy diferente: ganar su tercer Australian Open consecutivo. Tampoco hay que olvidar a Novak Djokovic, el tenista que más veces ha ganado el campeonato: 10 veces con un 100% de efectividad, es decir, todas las finales a las que ha llegado las ha ganado. En el cuadro femenino, Madison Keys tratará de defender el título ante una imparable Aryna Sabalenla. La actual número 1 del mundo busca ganar su tercer título en Australia.

Donde ver en TV el Abierto de Australia

Desde el 18 de enero hasta el 1 de febrero, HBO Max será una de las plataforma donde se podrá seguir en directo desde España los partidos del Open de Australia. El primer Grand Slam del año se disputa en Melbourne y se antoja emocionante, emitiéndose al completo en la plataforma de streaming en los canales de Eurosport. La cobertura comenzará en la madrugada del domingo, con resúmenes de las jornadas antes del directo en la pista. La señal también se podrá seguir a través de Movistar +, MovistarPlus+ y Orange TV.

Además, en ESTADIO Deportivo tendrás una cobertura de todo lo que suceda en el Open de Australia, donde encontrará los resúmenes y las principales noticias del Open de Australia 2026.

Calendario de partidos Open de Australia 2026

Consulta a continuación el calendario de partidos del cuadro principal, las fechas y donde ver en TV el primer Grand Slam del año. Cabe recordar que el programa puede estar sujeto a cambios y que los horarios se corresponden a la hora peninsular en España.

Domingo, 18 de enero:

Individual masculino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada

Lunes, 19 de enero

Individual masculino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Primera ronda, a partir de la 01.00 de la madrugada

Martes, 20 de enero

Individual masculino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada

Dobles masculino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada

Dobles femeninos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Miércoles, 21 de enero

Individual masculino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles masculinos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles femeninos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Jueves, 22 de enero

Individual masculino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles masculinos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles femeninos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles mixto: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Viernes, 23 de enero

Individual masculino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles masculino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles femenino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles mixto: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Sábado, 24 de enero

Individual masculino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles masculino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles femenino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles mixto: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Domingo, 25 de enero

Individual masculino: Octavos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Octavos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles masculino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles femenino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles mixto: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Lunes, 26 de enero

Individual masculino: Octavos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Octavos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles masculino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles femenino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles mixto: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada

Martes, 27 de enero

Individual masculino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles masculino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles femenino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles mixto: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Miércoles, 28 de enero

Individual masculino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Individual femenino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles masculino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles femenino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles mixto: Semifinales, a partir de las 01:00 de la madrugada

Jueves, 29 de enero

Individual femenino: Semifinales, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles masculino: Semifinales, a partir de las 01:00 de la madrugada

Dobles femenino: Semifinales, a partir de las 01:00 de la madrugada

Viernes, 30 de enero

Individual masculino: Semifinales, a partir de las 02:00 de la madrugada

Dobles mixto: FINAL, a partir de las 02:00 de la madrugada

Sábado, 31 de enero

Individual femenino: FINAL, a partir de las 09:30 de la mañana

Dobles masculino: FINAL, a partir de las 09:30 de la mañana

Dobles femenino: FINAL, a partir de las 09:30 de la mañana

Domingo, 1 de febrero