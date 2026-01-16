Open Australia 2026 | Calendario, fechas, horarios y donde ver en TV en España
El próximo domingo 18 de enero da el pistoletazo de salida el primer Grand Slam de la temporada 2026 de tenis, con tenistas de renombre como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Aryna Sabalenka como los principales favoritos de la competición
El Open de Australia es el primer Grand Slam del calendario, llegando después del breve parón desde el final de la temporada a finales de noviembre hasta el paso de las navidades. Para tenistas como Carlos Alcaraz no han existido vacaciones, ya que el murciano busca llegar en forma al único campeonato que se le resiste para poder ganar la última pieza que le falta para completar su tan ansiado Career Grand Slam. También será el primer torneo con Samuel López en el banquillo, tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero.
Por supuesto, su rival Jannik Sinner también es uno de los favoritos del torneo, que tiene una misión muy diferente: ganar su tercer Australian Open consecutivo. Tampoco hay que olvidar a Novak Djokovic, el tenista que más veces ha ganado el campeonato: 10 veces con un 100% de efectividad, es decir, todas las finales a las que ha llegado las ha ganado. En el cuadro femenino, Madison Keys tratará de defender el título ante una imparable Aryna Sabalenla. La actual número 1 del mundo busca ganar su tercer título en Australia.
Donde ver en TV el Abierto de Australia
Desde el 18 de enero hasta el 1 de febrero, HBO Max será una de las plataforma donde se podrá seguir en directo desde España los partidos del Open de Australia. El primer Grand Slam del año se disputa en Melbourne y se antoja emocionante, emitiéndose al completo en la plataforma de streaming en los canales de Eurosport. La cobertura comenzará en la madrugada del domingo, con resúmenes de las jornadas antes del directo en la pista. La señal también se podrá seguir a través de Movistar +, MovistarPlus+ y Orange TV.
Además, en ESTADIO Deportivo tendrás una cobertura de todo lo que suceda en el Open de Australia, donde encontrará los resúmenes y las principales noticias del Open de Australia 2026.
Calendario de partidos Open de Australia 2026
Consulta a continuación el calendario de partidos del cuadro principal, las fechas y donde ver en TV el primer Grand Slam del año. Cabe recordar que el programa puede estar sujeto a cambios y que los horarios se corresponden a la hora peninsular en España.
Domingo, 18 de enero:
- Individual masculino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada
Lunes, 19 de enero
- Individual masculino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Primera ronda, a partir de la 01.00 de la madrugada
Martes, 20 de enero
- Individual masculino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada
- Dobles masculino: Primera ronda, a partir de la 01:00 de la madrugada
- Dobles femeninos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
Miércoles, 21 de enero
- Individual masculino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles masculinos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles femeninos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
Jueves, 22 de enero
- Individual masculino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles masculinos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles femeninos: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles mixto: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
Viernes, 23 de enero
- Individual masculino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles masculino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles femenino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles mixto: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
Sábado, 24 de enero
- Individual masculino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles masculino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles femenino: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles mixto: Primera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
Domingo, 25 de enero
- Individual masculino: Octavos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Octavos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles masculino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles femenino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles mixto: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
Lunes, 26 de enero
- Individual masculino: Octavos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Octavos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles masculino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles femenino: Tercera ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles mixto: Segunda ronda, a partir de las 01:00 de la madrugada
Martes, 27 de enero
- Individual masculino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles masculino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles femenino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles mixto: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
Miércoles, 28 de enero
- Individual masculino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Individual femenino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles masculino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles femenino: Cuartos de final, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles mixto: Semifinales, a partir de las 01:00 de la madrugada
Jueves, 29 de enero
- Individual femenino: Semifinales, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles masculino: Semifinales, a partir de las 01:00 de la madrugada
- Dobles femenino: Semifinales, a partir de las 01:00 de la madrugada
Viernes, 30 de enero
- Individual masculino: Semifinales, a partir de las 02:00 de la madrugada
- Dobles mixto: FINAL, a partir de las 02:00 de la madrugada
Sábado, 31 de enero
- Individual femenino: FINAL, a partir de las 09:30 de la mañana
- Dobles masculino: FINAL, a partir de las 09:30 de la mañana
- Dobles femenino: FINAL, a partir de las 09:30 de la mañana
Domingo, 1 de febrero
- Individual masculino: FINAL, a partir de las 09:30 de la mañana