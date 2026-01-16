Cuadro de Carlos Alcaraz en el Open Austalia 2026: partidos y posibles rivales hasta la final del Grand Slam

El sorteo del cuadro principal del Open de Australia da una alegría a Carlos Alcaraz, que evita cruzarse con Djokovic y Sinner hasta una supuesta final del único Grand Slam que le falta para completar la colección

Que Carlos Alcaraz desea con todas sus fuerzas ganar el Open de Australia es un secreto a voces. Y es que el único Grand Slam que le falta para completar la pieza del puzzle y convertirse en el tenista más joven en conseguir los cuatro grandes del tenis, arrebatándole el récord a Rafa Nadal. Aunque su rival Jannik Sinner no se lo pondrá nada fácil, ya que el también ansia algo grande: conseguir su tercer premio en Melbourne consecutivo.

Tampoco debe escaparse el hecho de que Novak Djokovik es considerado uno de los reyes del Abierto que se celebra en Australia. El serbio ha ganado todas las finales a las que ha llegado, teniendo la friolera de 10 Daphne. El pasado año llegó hasta las semifinales, pero se tuvo que retirar debido a un desgarro muscular. La suerte sonríe a Carlitos, ya que no se encontrará con estos dos pesos pesados hasta una hipotética final.

El debut de Carlitos en el Open de Australia

El partido de la primera ronda del Open de Australia de Carlos Alcaraz será contra Adam Walton, el número 79 en el ranking de la ATP. El australiano puede poner en más de un apuro al murciano, contando además con la ventaja psicológica de jugar en casa. Solo se han enfrentado una vez y fue en la pasada edición del torneo de Queen's, previo a Wimbledon. El número no tuvo grandes problemas, llevándose dos sets por 6-4 y 7-6, por lo que la estadística también le sonríe, aunque como el mismo dejó caer tras el partido amistoso contra Alex de Miñaur, no hay que subestimar a ningún rival. El partido se disputará el próximo domingo 18 de enero sobre las 10:30 de la mañana hora española.

Posibles rivales de Alcaraz hasta la final

Si pasase sin problemas esta primera ronda, en la segunda podría verse las caras con un rival procedente de la fase previa. En la tercera ronda las cosas ya se pueden ir complicando algo más, con los primeros cabezas de serie como el número 34 del ranking Corentin Moutet o Sebastian Korda, que fue top 15 en 2024. En octavos de final, que serían el fin de semana del 25 y 26 de enero, podría vislumbrarse en el horizonte un enfrentamiento español contra el malagueño Alejandro Davidovich, que avanza con paso firme en el torneo de Adelaida y que debutará en el Open de Australia el próximo lunes 10 de enero contra Filip Misolic.

En los cuartos de final podría encontrarse con una figura como es Alex de Miñaur, con el que jugó el amistoso justo antes de comenzar el torneo. En las semifinales el próximo 20 de enero, ya podría enfrentarle con nombres tan potentes como Alexander Zverev o Daniil Medvedev. Y ya en la final es cuando se vislumbrarían los dos pesos pesados del campeonato: Jannik Sinner o Novak Djokovik en el último partido que se jugará el domingo 1 de febrero.