Ferrero rompe el silencio sobre Alcaraz: ''Tengo ganas de darle un abrazo''

Carlitos ha tenido un arranque espectacular esta temporada y su ex entrenador se ha acordado de él

El circuito sigue quemando etapas pero el mundo del tenis aún no ha digerido el bombazo que vivimos a finales de diciembre: la ruptura profesional entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz. Lejos de frenarse, el murciano ha volado junto a Samu López hacia un inicio de temporada impecable. No solo completó su colección de Grand Slams en Australia, el único que le faltaba en el puzzle, sino que también reinó en Doha justo antes de que la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán lo complicara todo a nivel internacional.

Ferrero se pronuncia tras del inicio de temporada de Alcaraz

Mientras Alcaraz brilla en la pista, Ferrero rompió su silencio en El Cafelito de Josep Pedrerol. En una charla distendida con el periodista, el técnico alicantino no esquivó el tema de su separación. Lejos de cerrar la puerta con llave, dejó una frase esperanzadora en la que asegura que espera, tarde o temprano, rencontrarse con el murciano: ''Tengo ganas de verlo, darle un abrazo y normalidad todo lo que ha pasado. Yo creo que queda una charla pendiente. A mí me gustaría''.

Habrá que esperar a este jueves a las 15:30 para ver la charla integra, pero Ferrero ya ha despejado una de las dudas que más ruido hacían: por qué dejó de seguir a Alcaraz en redes sociales. Lejos de ser un desplante o un síntoma de mala relación, el técnico le ha quitado hierro al asunto, asegurando que no hay ninguna connotación negativa detrás del unfollow: ''No lo sigo porque necesito un poquito de tiempo, por separar. Que al mismo tiempo . Al final no he conseguido nada, porque sigues cuentas de tenis y de torneos y te sale igual''.

La vida de Ferrero post-Alcaraz

Juan Carlos Ferrero se encuentra en una etapa de reinvención profesional tras su sonada ruptura con Carlos Alcaraz a finales de 2025. Aunque el mundo del tenis esperaba que saltara de inmediato al banquillo de otro top de la ATP, Ferrero ha sorprendido con un giro hacia otros campos. En este inicio de año se ha incorporado al equipo de Ángel Ayora, una de las mayores promesas del golf español. También sigue centrado en su base de operaciones en Villena, la Academia JC Ferrero Equelite. Desde allí supervisa la formación de nuevos talentos. Aunque ha dejado la puerta abierta a volver a entrenar un tenista de primer nivel en el futuro, por ahora prefiere proyectos que le permitan estar más tiempo en casa tras siete años de viajes intensos con Alcaraz.