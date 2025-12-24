Juan Carlos Ferrero cuenta su verdad tras romper con Carlos Alcaraz

8 días después de hacerse oficial la separación de Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, el ex número 1 del mundo ha contado su versión de la historia en una profunda entrevista en Marca, donde ha dejado claro que su relación con el murciano es excelente

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz rompieron de forma sorpresiva la semana pasada tras 7 años de colaboración en el que el murciano se ha convertido en el mejor del mundo. Sin embargo, todo tiene un final y el suyo ha llegado en la cima, después del mejor año de su carrera, cuando tras una serie de desavenencias contractuales, ha saltado por los aires. Y tras más de una semana de silencio, el primero en pronunciarse ha sido el preparador valenciano, dejando claro que su relación con el jugador es buena y a la vez, que no se esperaba esta separación tan abrupta, al punto de que ya tenía proyectada la pretemporada y el inicio de 2026.

Ferrero se ha abierto en una entrevista en Marca, en la que señala que sigue ‘enamorado’ de Alcaraz, quien tiene el potencial para ser el mejor de la historia. Aunque ahora está pasando por un momento complicado tras abandonar el que ha sido el proyecto de su vida, al que llegó cuando el murciano era apenas un niño por formar, y del que se va con una leyenda -y seis Grand Slams- bajo el brazo. No obstante, también descarta que el cambio vaya a afectar a Carlitos, especialmente a nivel tenístico, donde tiene las armas para sobreponerse, además de que se ha quedado al mando Samu López, quien ya ha sido una pieza clave este 2025.

Ni el dinero ni las academias

La relación entre Ferrero y Alcaraz ha sido y es buena, sin embargo, los desacuerdos a los que se han enfrentando tras esta temporada han supuesto una losa demasiado grande que ha terminado por acabar con la relación entre ambos. Sin embargo, el ex tenista deja claro que no es un tema de dinero, pues aunque el porcentaje que se llevaba hasta ahora por los trofeos de Carlitos era muy grande, no ha supuesto el factor decisivo para su separación.

Al igual que tampoco lo ha hecho la ‘competencia’ entre las academias. Tanto la del técnico en Villena como la del tenista en Murcia son competencia, pero Ferrero manifiesta claramente que en ningún momento le han impuesto a Alcaraz entrenar allí, de hecho, en los últimos años poco a poco han ido entendiendo que era lógico que, por el desgaste tan brutal del circuito, pasara la mayor parte del tiempo en casa, para recuperar junto a los suyos y entrenando en la academia murciana.

Un reencuentro es posible

Ferrero y Alcaraz han compartido siete años y aunque ahora la relación haya cambiado y su colaboración no sea más que un recuerdo, el cariño y sobre todo, los éxitos que han conseguido en este tiempo, siguen ahí. Por eso el técnico confiesa que en un futuro no se cierra a volver si se diera el caso. Los apenas 22 años que suma el de El Palmar hacen que le queden muchos años de carrera por delante, por lo que en algún momento se podrían volver a cruzar sus caminos.

No obstante, la realidad es que Ferrero ahora necesita un tiempo alejado, tanto de Carlos como del tenis. Digerir un adiós así, tan grande y sobre todo, tan inesperado, es duro. Por eso mismo el valenciano no piensa ahora en volver a entrenar. Eso sí, la realidad es que es uno de los mejores en lo suyo y aunque aún no esté listo para aceptar las ofertas que le han llegado, en un futuro cercano lo estará. En ese momento preferiría apostar por un jugador ya consolidado, en lugar de un nuevo proyecto como fue en su momento Carlitos, a quien pulió cuál diamante en bruto hasta lo que es hoy.