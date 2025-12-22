Carlos Alcaraz se guarda para siempre el US Open

Carlos Alcaraz se ha tatuado una imagen de la la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn, una insignia que celebra el título que logró en el US Open en 2025

El 2025 de Carlos Alcaraz es casi con total seguridad el mejor año de su carrera. En él ha conseguido multitud de títulos, dos especialmente importantes, Roland Garros y el US Open, su quinto y sexto grandes respectivamente. Y del evento ‘Yankee’ va a guardar desde ahora un recuerdo imborrable, pues ha cumplido su promesa, tatuándose una imagen de la la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn, dos de los grandes símbolos de la ciudad en la que se juega el torneo de Flushing Meadows.

El triunfo que le dio se segunda corona fue además un bálsamo, pues significó ganarle a Jannik Sinner poco más de un mes después de que el italiano le arrebatara en título de forma muy dolorosa en Wimbledon, además de que también le hizo pasar a ser de nuevo el mandamás de la ATP, u honor que por ahora mantiene y le va a permitir entrar al 2026 con mucha más motivación, pese a todos los cambios en su equipo tras la marcha de Juan Carlos Ferrero. Y estará para siempre en su piel.

Mucha tinta en su cuerpo

Además de este emblema neoyorquino que luce desde ahora, Alcaraz tiene más tatuajes. El primero relacionado con el tenis fue una fecha, el 11.09.22, momento en el que logró su primer US Open. También luce una Torre Eiffel con la fecha 09.06.24, que viene de ganar Roland Garros por primera vez, así como una fresa con la fecha 16.07.23 por ganar Wimbledon hace ya dos campañas. Una que no tiene nada ver con sus logros, si no con sus raíces es la ‘CCC’ que luce en la muñeca, la cuál viene de la frase ‘Cabeza, corazón y cojones’, la cúal le decía su abuelo.

A por el siguiente, Melbourne

Con el tatuaje de Nueva York Carlitos cierra un círculo, pues era el título que le faltaba por plasmar en su piel una vez que hizo lo propio con el primero de los títulos en la Gran Manzana, así como Wimbledon y Roland Garros, pero ahora quiere más. Y es que al murciano solo le falta un torneo para rematar el Grand Slam, el Open de Australia. Desde este 18 de enero en adelante el de El Palmar buscará en Melbourne el hito que le permitiría ser el más joven en lograr los cuatro grandes, algo que le llevaría a tener que buscar un símbolo para hacerse en la piel.