Samu López se pronuncia tras empezar a entrenar con Carlos Alcaraz: “Ilusión, ambición y unidad”

Carlos Alcaraz ya ha terminado la primera semana de pretemporada y el primer en pronunciarse ha sido su nuevo entrenador, Samu López, quien en medio de todo el ruido ha valorado positivamente este inicio de curso

El tenis español y el mundial tienen un referente de mucho nivel en la figura de Carlos Alcaraz, número 1 mundial y junto a Jannik Sinner el tótem que maneja la ATP. Sin embargo, esta semana no ha sido noticia por nada sucedido en la pista, si no por una decisión que puede cambiar por completo el futuro del murciano, el final de su colaboración con Juan Carlos Ferrero, quien ha sido su entrenador durante los últimos siete años, es decir, el que le ha acompañado a su ascenso hacia la leyenda, donde ya nadie lo podrá mover. Ahora está a la espera de saber si contrata a un nuevo preparado, pero mientras está a las órdenes de quien ha sido el segundo hasta ahora, Samu López.

El nuevo técnico principal de Alcaraz ha sido el primero en pronunciarse y tras estar en el disparadero mediático desde el anuncio de Ferrero y eso sí, alejándose de cualquier rumor y centrado solo en el futuro que se le presenta por delante junto a Carlitos, ya sea como primer entrenador o con una figura por delante suya, ha dado una pequeña pincelada sobre lo que ha sido este inicio de pretemporada: "Primera semana de pretemporada completada. Tras superar el chequeo médico, arrancamos con buenas sensaciones, mucho trabajo y compromiso. Seguimos entrenando con ilusión, ambición y unidad, enfocados en crecer día a día y seguir haciendo historia en este deporte".

López es un reputad entrenador con mucho bagaje en la ATP, entre otros entrenando a Pablo Carreño durante su exitosa carrera, pero ahora le llega un reto superior. Eso sí, tras este 2025 ha demostrado estar preparado, pues con él Alcaraz ha ganado varios títulos, como el ATP 500 de Rotterdam o el Másters 1000 de Cincinnati. También fue el culpable del cambio en el saque del murciano, lo que ha sido uno de los grandes avances en su juego.

Todo eso hace que se haya ganado, al menos por ahora, dirigir el inicio del año del líder de la ATP, que tiene en este tramo su gran objetivo de 2026, el Open de Australia, en el que se juega conseguir ser el más joven en cerrar el Grand Slam, en la que será la única oportunidad de hacerlo, pues en 2027 ya podría superarlo. Eso sí, si llega a Melbourne y las cosas no le salen bien, toda la presión social caerá sobre él.