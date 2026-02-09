Carlos Alcaraz es el rey de la ATP y prepara su regreso en Doha

Apenas unos días después de alzar el Open de Australia, Carlos Alcaraz está de nuevo a punto de volver a la pista en Doha, pero mientras ha recibido una buena noticia y mantendrá una semana más el mando de la ATP

Carlos Alcaraz es ahora mismo el gran referente del tenis mundial, más aún después de ganar su séptimo grande en el Open de Australia, el cuál le permitió cerrar su asalto al 'Grand Slam Career' como el más joven de la historia. No obstante, la victoria es un paso y ahora el camino continúa, pues tras saltarse el ATP 500 de Rotterdam de esta semana, el murciano volverá en Doha, donde tratará de mejorar los cuartos del año pasado, pero lo hará con la tranquilidad de saber que el número 1 de la ATP va a seguir siendo suyo con todas las de la ley.

El español continúa una semana más al frente de la clasificación, con 2.750 puntos de ventaja sobre Jannik Sinner, mientras que Felix Auger-Aliassime ha subido a la sexta plaza y es la gran noticia de la semana. Un gran paso adelante que se debe a la victoria del norteamericano en el torneo de Montpellier, la cuál le permite progresar dos puestos y adelantar a Taylor Fritz y a Alex de Miñaur, que, por su parte, desciende dos.

El serbio Novak Djokovic cierra el podio con casi la mitad de puntos que Sinner y precede a Alexander Zverev y a Lorenzo Musetti, en tanto que cierran el 'top diez' Ben Shelton y Alexander Bublik. Aunque eso sí, Alcaraz perderá algo de ventaja la semana que viene, pues su renta va a ser 500 segundos más baja una vez que se celebre el evento en Rotterdam.

Para el tenis español, la buena noticia es Alejandro Davidovich, que sube al decimocuarto puesto, mientras Jaime Munar continúa en el 37, Roberto Bautista asciende cuatro plazas hasta el 85, Pedro Martínez retrocede diecisiete y es 94º y se instala en el cien Carlos Taberner.

Alcaraz ya mira a Doha

La vida sigue después de Australia y ahora el pupilo de Samuel López ha vuelto a entrenar en El Palmar, en las instalaciones de su Carlos Alcaraz Academy, con la mente puesta en lo que le viene próximamente, el ATP 500 de Doha, que se celebra del 16 al 22 de este mes, donde tratará de mejorar lo que hizo en su primera participación en el evento catarí hace un año, en el que Jiri Lehecka le eliminó en cuartos. Por otro lado, en caso de ganar un partido más en Doha, Alcaraz habrá igualado su mejor inicio de temporada en la ATP con ocho victorias seguidas .