Rybakina vuelve a competir en Doha con un objetivo que nadie logra desde 2013

Elena Rybakina reaparece en el WTA Doha 2026 tras ganar el Open de Australia con un objetivo histórico: lograr un doblete que ninguna campeona consigue desde 2013

Elena Rybakina vuelve a las pistas, esta vez como campeona del Open de Australia 2026 tras derrotar a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka. Ahora el reto de la kazaja no es otro que intentar hacerse con el primer categoría 1000 del año, el WTA Doha. Si consiguiese este logro cumpliría un récord que hace 13 años que no se consigue: que la ganadora del primer Grand Slam del año también lo sea del torneo en la capital de Catar.

Los contratiempos de Rybakina

Como un golpe del destino, la número 3 del mundo se llevó una de cal y otra de arena, ya que cogió un resfriado después de hacerse con el Open de Australia: ''De vuelta a casa me puse enferma, así que me tocó descansar de verdad durante un par de días, prácticamente no hice nada. Simplemente deshice la maleta y siento que el tiempo ha pasado volando, de repente ya estoy aquí. Es un buen lugar para mantener la dinámica positiva'', decía Rybakina en unas declaraciones en la rueda de prensa previa al torneo. La kazaja jugará contra la china Wang mañana en los treintaidosavos.

''No ha pasado demasiado tiempo desde el Open de Australia, pero he tenido tiempo para descansar y estoy feliz de estar aquí. Espero poder jugar bien'', comentaba la tenista, que intentará hacerse con el primer 1000 del año después de ganar el primer Grand Slam del año. Este logro lo consiguió por última vez Victoria Azarenka en 2013.

Un Grand Slam que no se esperaba

''Este Grand Slam es muy distinto al primero: lo que pasó en Wimbledon fue completamente inesperado. Creo que en cierto modo no estaba preparada para ello, pero todo acabó saliendo bien. En Australia ya había llegado a la final hace un par de años, así que conocía el camino. Está claro que cada día y cada partido es diferente, pero sentía que estaba haciendo mi trabajo, era diferente'', comentaba Rybakina, demostrando que cada experiencia es completamente diferente a la anterior.

''Espero que esta semana sea tan buena como Australia, pero si no lo es, tenemos muchísimos grandes torneos por delante este año, y trataremos de trabajar en todas las áreas para obtener buenos resultados. Los partidos, al fin y al cabo, son los mejores entrenamientos que existen. Veremos cómo me siento aquí y qué tal van los partidos. Todavía estamos trabajando en ciertas cosas junto a todo el equipo. No me coloco demasiada presión ni expectativas, eso seguro. Quiero hacerlo bien, claro, pero iré día a día'', concluía poniendo los pies en el suelo.