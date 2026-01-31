Rybakina ahonda en el drama de Sabalenka para coronarse en Australia

Cuatro finales seguidas en Australia, pero solo dos títulos en las dos primeras, ese es el, bagaje de Aryna Sabalenka en el Open de Australia, donde hoy ha sufrido una de las victorias más duras de su carrera ante Elena Rybakina

La final del Open de Australia medía a las dos jugadoras más en forma del tenis femenino en la actualidad, Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, y Elena Rybakina, la 5ª del ranking, pero en una deriva triunfal que la acompaña desde el último tramo de 2025, en el que levantó las WTA Finals. Sobre el papel, la gran favorita era la bielorrusa, que no conocía la derrota esta campaña y llegaba a su cuarta final seguida en Melbourne, las dos ganadas en 2023 y 2024 y la perdida el año pasado ante Madison Keys, pero la kazaja ha dado una lección de tenis para llevarse el partido en tres sets y sumar el segundo grande de su carrera tras el Wimbledon de 2022.

Sabalenka llegaba a la Rod Laver Arena en esta noche de sábado con el empuje de haber arrasado a todas las rivales que se interpusieron en su camino, por lo que no esperaba la potencia con la que salió Rybakina al partido, quien consiguió un break tempranero que le complicó las cosas. Desde ese momento la de Minsk cogió la iniciativa de los puntos, sin embargo, el gran poder al saque de la kazaja fue un muro demasiado alto y al final el primer parcial se definió por 6-4 para Elena.

Los fantasmas del año pasado, donde Keys la dejó sin corona, o de las Finals, en las que Rybakina ganó en dos sets, estaban ahí, sin embargo, Sabalenka esta vez si le pudo dar la vuelta. A la de Moscú (nació allí pese a jugar con bandera de Kazajistán) le entraron dudas y cometió varios errores en uno de sus turnos de servicio, lo que abrió de par en par las puertas de la tercera y definitiva manga.

"Más energía"

Al tercer set llegó Sabalenka con la flecha hacia arriba, aprovechando el empujó moral de empatar el partido, y salió a la pista dispuesta a arrasar y cerrar el partido lo más rápido posible. Parecía que lo tenía tras ganar los tres primeros juegos, sin embargo, ahí Rybakina reconectó de golpe ante los gritos de su entrenador, que le pedía más energía, y le hizo caso. Si algo tiene la número 5 de la WTA es potencia, y lo demostró, subiendo mucho la velocidad e igualando la presión de su rival desde el fondo de pista. Un punto más de agresividad que se tradujo primero en empatar a 3 y después, en el séptimo juego, en conseguir un 'break' que le daba opción de cerrar el partido. Y lo hizo, certificando la victoria por 6-4, 4-6 y 6-4 tras 2 horas y 18 minutos de partido.