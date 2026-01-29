Sabalenka devora a Svitolina y confirma su candidatura al título en Australia
La bielorrusa es prácticamente imparable. La número 1 del mundo arrasó a Elina Svilotina en las semifinales del Open de Australia 2026, demostrando una potencia, precisión y voracidad competitiva que la hace única
No fue un partido, fue una completa declaración de intenciones. Aryna Sabalenka a vuelto a dejar claro que, cuando su raqueta dicta sentencia, no hay defensa en el circuito capaz de sostenerlo. En la Rod Laver Arena derrotó sin grandes sobresaltos a Elina Svitolina con un impresionante 6-2, 6-3, despojándola de esperanzas desde el primer juego. Una Svitolina que recordemos que ayer derrotó de manera estoica a Coco Gauff con un 6-1, 6-2, finiquitando el encuentro en poco menos de una hora.
Sabalenka, un huracán imparable
Algo que sorprendió bastante fueron las diferencias en la potencia de una jugadora con la otra, ya que Sabalenka hizo una exposición de bolas rápidas que dejó al público boquiabierto. Svitolina no se las veía venir e intentaba alargar los peloteos y forzar el error, pero la bielorrusa respondía con cañonazos en las líneas que estaban muy cerquita de ser perfectas técnicamente.
El primer set fue un auténtico monólogo de Sabalenka, cerrándolo en poco más de media hora. Svitolina, dejándose llevar por la desesperación, intentó variar alturas en el segundo set. La número 1 del mundo solo tuvo que ajustar sus apoyos y seguir disparando cañonazos con la fuerza que estaba usando hasta ahora. La bielorrusa pasa a la final sin haber perdido ni un solo set en el torneo y a la espera de la ganadora entre el partido que se está disputando ahora mismo entre Pegula y Rybakina.
Svitolina sabía que se enfrentaba a la número 1
''Sabía lo que podía esperar de este partido, mi nivel estaba siendo bueno, pero ella se encuentra muy cómoda en estas canchas. Ha ganado aquí un par de veces, así que muestra esa confianza cada vez que vuelve. Pensé que algunas cosas me podrían funcionar esta noche, pero en realidad no funcionaron, o funcionaron menos de lo que esperaba. Desearía haberla presionado un poco más, pero ella tuvo respuestas para todo. Vi un par de partidos suyos de primeras rondas, ahí era un jugadora diferente, pero hoy estuvo brillante. Hice lo mejor que pude, puse intensidad, traté de darme oportunidades, pero no salió'', declaró la ucraniana tras terminar el partido contra Sabalenka.
''Definitivamente, estoy muy feliz con las dos semanas que he tenido aquí y la que tuve antes en Nueva Zelanda, donde gané el título. Por supuesto, me voy decepcionada por llegar aquí a la final, pero sí, por supuesto que es muy difícil cuando te enfrentas a la actual número 1 del mundo, que ahora mismo está en un momento brutal. Hoy ha sido muy complicado para mí, así que prefiero quedarme con los aspectos positivos de estas últimas semanas y el comienzo del año, espero mantener esta dinámica el resto de temporada'', explicaba en la rueda de presa Svitolina, que cae en las semifinales del Open de Australia.