Svitolina amarga el debut de Cristina Bucsa en Melbourne

Cristina Bucsa tenía un debut muy complicado en el Open de Australia ante Elina Svitolina, 12ª cabeza de serie, que ha demostrado su favoritismo, poniendo fin por la vía rápida a la aventura de la cántabra

El primer Grand Slam del año, el Open de Australia, ya está en marcha, y en lo que se refiere al tenis español el primer representante en tomar parte en Melbourne ha sido Cristina Bucsa. La cántabra, tercera raqueta de la armada y 52 del ranking mundial. tenía un estreno muy complicado frente a la ucraniana Elina Svitolina, 12ª cabeza de serie y una de las veteranas ilustres del tenis femenino, lo que ha demostrado frente a la cántabra, que pese a plantar cara no ha podido mantener el nivel, cediendo finalmente en dos sets, 6-4 y 6-1.

En la primera manga la tónica ha sido la igualdad, con ambas manteniendo sus saques y presionando, pero sin conseguir imponer su ritmo. Hasta que ha llegado el fatídico noveno juego, donde un quiebre de la ucraniana ha sido suficiente para cerrar el parcial con su saque y dar un gran paso hacia la victoria. Más aún después del segundo set, en el que Svitolina ha sido un ciclón, finiquitando la victoria con un 6-1 y acabando con el sueño de Bucsa, primera española derrotada en Australia este 2026.

Pese a este abrupto final de su aventura en el cuadro individual, ahora a Bucsa le queda otro objetivo estas semanas en Australia, el dobles. El crecimiento de la de Torrelavega en esta modalidad ha sido muy grande en los últimos años, tanto que ha llegado a este primer Grand Slam del curso como la 9ª favorita, formando pareja con la estadounidense Nicole Melichar. Aunque eso sí, van a tener un duro estreno este martes ante la húngara Timea Babos y la canadiense Leylah Fernández. Bucsa y Melichar vienen de perder por la vía rápida en Adelaida, aunque la española en Brisbane llegó a la final junto a Ellen Pérez.

Paolini no falla

Entre las primeras cabezas de serie en la jornada diurna de este día inicial, la más destacada en iniciar su andadura en el cuadro ha sido la italiana Jasmine Paolini, séptima favorita y que está llamada a hacer grandes cosas en Melbourne, donde por otro lado hasta ahora ha tenido los peores resultados de su carrera entre todos los grandes. Por lo pronto se ha estrenado contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich, a quien no ha dado la más mínima opción, cerrando la victoria por la vía rápida en dos contundentes sets, 6-1 y 6-2. Ahora espera rival, que saldrá del partido de este lunes entre Veronika Erjavec y Magdalena Fręch.