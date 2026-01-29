El calor extremo y la polémica de las cámaras pone al Open de Australia contra las cuerdas

Las altas temperaturas durante el Australian Open de 2026 y la omnipresencia de cámaras generan debate entre jugadores y organización. Dos cuestiones muy diferentes: mientras el torneo estudia cerrar el techo, los tenistas reclaman mayor privacidad en la competición

El Open de Australia es como la vida misma, una sucesión de momentos, tanto buenos como malos, con el objetivo de conseguir un premio mayor. El conocido como el Slam de la Felicidad últimamente está perdiendo la sonrisa debido a los últimos acontecimientos en el torneo. En plena ola de calor en las Antípodas, obviamente ha sido inevitable hablar del nuevo protocolo para proteger a los jugadores de las altas temperaturas. Aunque también hay otras preocupaciones, como la presencia de cámaras hasta el punto de parecer invasivo para muchos de los participantes del torneo. Craig Tiley, director del Open de Australia, respondió a todas estas cuestiones en Tennis Channel.

Techo abierto o cerrado, esa es la cuestión

La nueva normativa aprobada por el Open de Australia para evitar los abandonos provocados por el calor ha traído de calle entre espectadores y jugadores. Jannik Sinner lo pasó fatal en la tercera ronda del torneo ante Spizzirri, con unas temperaturas tan altas que casi lo hacen retirarse. Eso sí, le salvó la campana, ya que los 10 minutos de descanso hasta que cerraron el techo le sirvieron para recuperar energía y acabar pulverizando al estadounidense.

Esto provocó la reacción de Carlos Alcaraz, que admitió que en una hipotética final, él podría verse beneficiado por el termómetro ante Sinner. Y según cuenta Craig Tiley, es algo por lo que ha encuestado a los jugadores: ''Es otra buena pregunta, la cual hemos trasladado a lo jugadores. Hay algunos que lo tienen claro, prefieren jugar al aire libre y tiene sentido, puesto que este es un torneo outdoor. Con techo las condiciones cambian, pero estamos obligados a cerrarlo si las condiciones de calor ascienden hasta el punto máximo. Si me preguntas a mí, me gustaría cerrar el techo mucho antes, pero necesitamos que la mayor parte de los jugadores estén de acuerdo con esto. Pienso que incluso el calentamiento entre los jugadores se vería de una manera totalmente diferente, pero todavía estamos estudiando las posibilidades''.

Las cámaras, la otra pata del banco

Ayer saltó un nuevo debate entre los tenistas, reclamando más privacidad en el Open de Australia. Todo esto motivado por las imágenes de Coco Gauff tras ser derrotada en menos de una hora por Svitolina, lo que hizo que reventara su raqueta en los pasillos de Melbourne Park y exigiendo privacidad. También Pegula apoyó la causa, aclarando que en el único lugar en el que no hay cámaras es en los vestuarios y Djokovic como único representante masculino por ahora.

Pues bien, Craig Tiley ha intentado calmas las aguas aunque aclarando que intentarán acercar al espectador al máximo pero sabiendo que desean exactamente los jugadores: ''Lo primero que queremos hacer es escuchar a los jugadores, queremos entender qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, esta es la primera pregunta que queremos responder. Al final existe una línea muy delgada entre la promoción del jugador/torneo y la ubicación de las cámaras. Existen multitud de áreas donde no tenemos cámaras: sala de entrenadores, los vestuarios, sala de entrenamiento, la sala de recuperación, la sala de descanso… hay muchas zonas donde no tenemos cámaras. Luego están los pasillos de acceso a los estadios, donde sí tenemos, obviamente. Seguiremos escuchando a los protagonistas, descubriendo qué es lo que les hace sentir cómodos, pero teniendo claro que también queremos acercar al jugador lo máximo posible al espectador, ya que esta experiencia les encanta. Seguiremos por esa línea, aunque es muy fina''.