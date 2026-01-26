Alcaraz mira al termómetro: el calor puede beneficiarle ante Sinner

El Open de Australia entra en un terreno pantanoso, con una ola de calor extremo y el protocolo de la ATP bajo lupa, el muerciano avanza sin excusas convencido de que las condiciones también pueden jugar a su favor en Melbourne

El calor se ha apoderado del Open de Australia, viviendo Melbourne una ola de calor en los anteriores días que obligó a adelantar los partidos para proteger la salud de los jugadores. Incluso Jannik Sinner casi se vio en la tesitura de tener que retirarse, con calambres mezclados con las temperaturas extremas. Lo que le salvó fue el protocolo anti-calor con el que se abre el techo de las pistas, por lo que los casi 10 minutos que tardaron en hacer esto el italiano se pudo tumbar y recuperarse hasta ganar a Spizzirri. Carlos Alcaraz ha opinado sobre su eteno rival procurando no criticar las medidas tomadas por la ATP.

Carlos Alcaraz también jugará bajo el yugo del calor

Casi 45 grados se podrán alcanzar mañana en el duelo entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur, pero el murciano es algo que tiene ya asumido, tal y como comentó en la rueda de prensa tras derrotar en octavos a Tommy Paul: ''Los tenistas nos tenemos que adaptar a todas las circunstancias, sea de día con mucho calor o de noche con frío y viento. Veremos qué pasa y nos prepararemos lo mejor posible''.

Sinner y su tolerancia al calor

''No sé hasta qué punto la regla dice de parar en juegos pares o impares. No sé si un juego concreto se debió jugar. La regla es nueva y, si está escrita así, se tiene que hacer lo que dice. En esta ocasión salió favorecido Jannik, como él mismo reconoció, aunque otro día puede salir perjudicado'', comentó Carlitos sobre el nuevo protocolo contra calor de la ATP, que salvó de un apuro interesante al italiano.

Pensando en una posible final entre Sinner y Alcaraz, creyendo que sus raíces murcianas podrían beneficiarle en un momento dado: ''Jannik es de una zona de montaña y de muchísimo frío, y yo soy de Murcia. Las condiciones de calor me benefician, no lo puedo negar. Él lleva mucho tiempo en el circuito y se va adaptando, pero todos podemos ver que todavía le cuesta, y eso es algo que puedo aprovechar''.

De hecho, su entrenador Darren Cahill quiso poner fin a la polémica en unas declaraciones a ESPN en las que admitió la 'fortuna' de Sinner, aunque a su juicio era algo que se sabía: ''Jannik tuvo suerte con el cierre del techo, pero todos los entrenadores y jugadores sabía que en algún momento del día se iba a cerrar el techo, porque llegaría el calor extremo. Sabía que habría un descanso de 10 minutos entre el tercer y cuarto set''.