Sinner convierte los cuartos en rutina y reafirma su dominio en Australia ante Darderi

El actual campeón no dio tregua a su compatriota en los octavos de final y volvió a imponer su autoridad en Melbourne con una victoria contundente que confirma su regularidad en los Grand Slams y refuerza su candidatura al título en el Australian Open 2026

Después de la tormenta, llega la calma. Si no que se lo digan a Jannik Sinner, que ha podido levantar cabeza después del susto que se llevó en el partido de la tercera ronda debido a una combinación explosiva de los calambres y el calor. Salvado por la campana de el protocolo por las altas temperaturas, el italiano pasó de ronda hasta el encuentro contra Luciano Darderi al que ganó 6-1, 6-3 y 7-2 (2) en poco más de dos horas de juego.

Sinner vuelve a los cuartos

Cuando el de San Candido coge carrerilla no hay quién lo pare. Por cuarta vez consecutiva el número dos, a expensas de que esto pueda cambiar, llega a los cuartos de final sin sufrir mucho, al menos en esta ronda. Darderi fue otra de sus víctimas, que aunque le puso en algún que otro compromiso en el primer juego del partido, no pudo hacer mucho más. Al menos hasta el final, que si que saco algo de quicio a su compatriota.

La cosa ya se pone serie y Sinner sacó todas sus armas, dejando sin opciones a Darderi. Un juego psicológico de 'el zorro' que desgastó hasta la saciedad al actual número 25 del ranking, cansándolo punto tras punto pero sin forzar mucho la maquinaria. El actual campeón del Open de Australia aprendió la lección en la tercera ronda tras casi retirarse por el desgaste físico acumulado combinado con la temperatura ambiente.

Sin sustos ni sobresaltos

''Cada día y cada rival son diferentes. Me sentí bien físicamente y todo estuvo correcto'', señaló Sinner justo después del encuentro en la rueda de prensa, dejando claro que el calor volvió a golpear pero esta vez no apretó gracias a la ausencia de sol que cambió por completo las percepciones en la pista. El italiano tuvo que adaptarse al juego de Darderi, que en un momento de desesperación en el tercer set intentó cambiar por completo la ruta marcada poniendo en apuros a Jannik: ''Intentas anticipar patrones, pero si las cosas no funcionan, debes adaptarte, igual que hizo él hoy''.

El siguiente reto, en cuartos de final, es ahora mismo todo un misterio. Podría encontrarse con el estadounidense Ben Shelton, número 7 del mundo o con el noruego Casper Ruud, número 13, una vez que finalice el partido entre ellos. Eso sí, Sinner no titubea: ''Estoy enfocado en el siguiente reto. Si llego a semifinales, estaré muy feliz; si no, seguiré trabajando''.