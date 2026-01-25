Djokovic se sitúa ante Alcaraz y Sinner en Melbourne: ''Sigo creyendo que puedo vencerlos a todos''
Tras avanzar con paso firme en Melbourne y sin perder todavía un set, el serbio analizó el momento que atraviesa el circuíto y su posición frente a al nueva generación, dejando claro que su ambición sigue intacta y que se siente preparado para competir de tú a tú con los mejores cuando las condiciones le acompañan
Gran jornada en Melbourne, con un imparable Novak Djokovic que no ha perdido ningún set por ahora. Gracias a la victoria ante Botic Van Zandschulp ha podido pasar a octavos de final, con la vista puesta volver a ganar el Open de Australia, Grand Slam del que ha salido victorioso en una decena de ocasiones. En la rueda de prensa se ha atrevido a dar su opinión sobre el panorama actual del tenis en el que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los reyes absolutos, aunque el serbio a sus 38 años no descarta poder con ellos.
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el objetivo de Novak
''En cuanto a la edad, creo que un día en concreto, cuando me siento bien física y mentalmente, cuando juego bien, puedo desafiar a cualquiera, y sigo creyendo que puedo vencerlos a todos. Si no fuera así, no estaría aquí. Te lo aseguro, no estaría aquí, seguro, pero también sé que si me toca jugar contra Sinner, sería en semifinales. Cuanto más avanzado esté el torneo, más energía gastaré, y no sé cómo reaccionará mi cuerpo. El año pasado no me sentí bien jugando contra ellos, contra él y Alcaraz en las últimas fases, pero espero que eso cambie'', analizaba sobre como Djokovic se ve superando el reto de competir contra el número 1 y 2 del mundo.
Djokovic mira con buenos ojos el Open de Australia
''Me alegro de superar este desafío en sets seguidos, particularmente ganar ese tercer set fue mentalmente importante para mí seguir adelante. Sinceramente, intento no pensar en gestionar la energía en la pista en términos de ahorrar o guardar algo para las rondas posteriores, porque simplemente no creo que sea la mentalidad adecuada. Es importante dar lo mejor de uno mismo el día indicado para ganarle al oponente. Intento hacerlo de la forma más eficiente posible, y he ganado nueve de nueve sets hasta ahora, así que no podría pedir más'', comenzaba analizando su inicio de temporada en este Australian Open el serbio.
''Hoy tuve una prueba muy buena. Estaba jugando agresivo y bien, y creo que me movía de maravilla. Siempre hay algo que me pasa con el cuerpo, pero creo que, en general, me siento mejor que nunca. No puedo predecir el futuro. No sé cómo se desarrollarán las cosas a partir de hoy, pero estoy haciendo todo lo posible. No entrené ayer, ni entre la primera y la segunda ronda. Tuve dos días, un día no entrené, el segundo sí. Y ahora no entrené entre la segunda y la tercera ronda, porque obviamente estoy intentando ser estratégico, hablando con mi equipo sobre lo más importante'', finalizaba Djokovic sobre su actuación en el la tercera ronda.