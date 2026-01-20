Djokovic arrasa en Melbourne, pero McEnroe avisa: ''No creo que pueda ganar a Alcaraz y Sinner''

El serbio debutó con autoridad en el Open de Australia 2026, superando al español Pedro Martínez en tres sets, pero John McEnroe advierte que sus opciones de levantar el título aún no son claras

Novak Djokovic ha vuelto a debutar a sus 38 años en el torneo de sus amores, el Open de Australia. El serbio se ha llevado muchas alegrías en el primer Grand Slam del año, siendo invencible en las 10 finales a las que ha llegado a lo largo de su carrera. Esta nueva temporada la ha empezado por todo lo alto, ganándole al español Pedro Martínez sin ningún tipo de problema por 3-6, 2-6 y 2-6. Pero John McEnroe cree que a pesar de esta buena actuación en la primera ronda, el serbio no es candidato seguro a su undécimo título.

Las oportunidades que tiene Djokovic

El exjugador de tenis John McEnroe es considerado una de las leyendas del tenis y además conoce muy bien el Open de Australia. En TNT Sports ha hablado sobre este partidario de la primera ronda, opinando que no es el favorito del Australian Open: ''Bajo mi punto de vista, creo que no... no creo que pueda ganar a Alcaraz y Jannik después de haber jugado cinco partidos, ese el el verdadero problema. Es la realidad de la que ha hablado''.

Eso sí, a pesar de pensar que el estado físico de los veinteañeros Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es mejor que el del veterano que está a un par de años de la cuarentena, no ha podido evitar clasificar su actuación como ''increíble'' ante Martínez, admira las ganas de Djokovic de tener posibilidades de levantar el título: ''Debe creer que aún puede ganar, porque no jugaría a menos que crea que puede ganar el Open de Australia''.

Las duras declaraciones de McEnroe en el Australian Open 2025

La semifinal entre Djokovic y Zverev fue toda una sorpresa para los espectadores, ya que el serbio se vio obligado a abandonar tras el final del primer set, clasificándose automáticamente el alemán para disputar la final ante Sinner. Tras esto, John McEnroe habló en el Canal 9 de Australia en 2025 sobre esto, afirmando que ''no había que dejarse engañar'' por el serbio.

Tampoco le pareció bien la actitud que tuvo al abandonar el partido: ''Hacer eso después de que decidiera que no podía seguir fue absolutamente ridículo. Fue deprimente. Verle levantar los pulgares... Quiero decir, una pena''. Eso sí, el extenista no estuvo de acuerdo con la afición, que pitó al tenista con más títulos en el Open de Australia y le defendió con argumentos similares a los de esta temporada: ''Todos nos preguntábamos cómo iba a aguantar después del partido contra Carlos, pero creo que se estaba moviendo bastante bien, manejando bien las cosas''.