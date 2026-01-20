Sinner saca el rodillo y se beneficia de la retirada de Gaston

Jannik Sinner ha comenzado con una cómoda victoria su camino a la conquista del Open de Australia, ganando en dos sets a Hugo Gaston, que tras sufrir en los dos primeros parciales al italiano se ha retirado por problemas físicos

Las primeras rondas de los Grand Slams no son ni mucho menos fáciles para los mejores jugadores del mundo, pues es fácil caer en el favoritismo y no ser todo lo seguro que llegan luego a ser en las siguientes rondas. Lo vimos con Carlos Alcaraz y su gran victoria ante Adam Walton, que eso sí, tuvo alguna duda; también con Alexander Zverev, que se dejó un set ante Gabriel Diallo; o con Felix Auger-Aliassime, que dijo adiós ante Nuno Borges. No obstante, hay a quienes esto no les afecta lo más mínimo, como a Jannik Sinner, que ha comenzando arrasando a Hugo Gaston.

El italiano no sabe jugar a un ritmo que no sea el máximo, arrasando a rivales menores o mayores sin la más mínima piedad, como ha sentido en sus carnes el galo este martes. Además, en esta ocasión también se ha sumado que Gaston tenía algún problema, por lo que después de sucumbir de forma muy drástica en los dos primeros sets, 6-2 y 6-1, se ha retirado. Y eso que hasta eso momento no se le había visto una dolencia concreta ni había pedido la asistencia médica. Pero al terminar este segundo parcial, cuando apenas se habían disputado 70 minutos, el francés estrechó la mano de Sinner, se sentó en su silla y se tapó el rostro con una toalla decepcionado, antes de marcharse con mala cara al vestuario.

Con esta ya son quince victorias seguidas de Sinner en Melbourne, que busca el tercer título para ponerse a la altura de leyendas como Novak Djokovic o Roger Federer, Mats Wilander o Andre Agassi. Y por lo pronto, va por buen camino: "Me he sentido muy bien porque he trabajado mucho físicamente. Estoy contento de mi comienzo, aunque con ciertos nervios al principio. Ahora toca disfrutar".

Ben Shelton empieza seguro

Ahora en segunda ronda Sinner no tendrá un rival especialmente duro, pues jugará contra el ganador del partido entre el invitado australiano Jack Duckworth y el 'lucky loser' croata Dino Prizmic. No obstante, en su camino aparecen oponentes mucho más fuertes, especialmente quien le tocaría en cuartos de final, Ben Shelton, 8º favorito, que ha comenzado sub andadura en el primer grande del año con mucha solvencia, pues aunque tenía un rival duro como el francés Ugo Humbert, 33 de la ATP y primer jugador que no es cabeza de serie, y aún así se ha llevado la victoria en tres sets, por 6-3, 7-6 y 7-6.