Rafa Jódar sobrevive a una montaña rusa y tiene la primera victoria de su vida en un grande

Rafa Jódar ha debutado con victoria en el Open de Australia, donde ha necesitado de cinco sets para superar al japonés Rei Sakamoto, pero ha resistido para dar un paso más y ahora se medirá a Jakub Mensik en la segunda ronda

Rafa Jódar, la gran promesa del tenis español se ha presentado en sociedad este martes en el Open de Australia. El jugador madrileño pasó la fase previa sin excesivos problemas y se coló en el cuadro final, donde el sorteo fue benevolente y le colocó ante un jugador que también había logrado su pase a base de victorias, el joven japonés Rei Sakamoto y el duelo no ha decepcionado. Al final el español ha cerrado el partido en cinco sets, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 y 6-3, después de dominar los dos primeros y cuando tras perder los dos siguientes y estar contra las cuerdas, resurgir para lograr una victoria de mucho peso.

Sakamoto es un talento muy destacado del tenis asiático, aunque a sus 19 años no tiene excesiva experiencia y es el número 203 de la ATP por el 150 de Jódar, aunque eso sí, no se ha notado en Melbourne, donde han peleado como dos iguales. Jódar tuvo todo tipo de vivencias en su debut en un grande ante el nipón, pues aunque tuvo un gran comienzo el español, en el primer parcial se vio obligado a salvar un punto de set, pero se apuntó la manga.

Desde ahí dominó y con más autoridad la segunda para obtener una ventaja de 2-0. Pero reaccionó el nipón, en busca de la remontada e igualó el partido a dos mangas. Pero se recuperó Jodar, competitivo hasta el final. Recuperó el pulso y, tras romper el saque de Sakamoto en el cuarto juego de la quinta manga, se hizo fuerte y resistió hasta el final la ventaja para alcanzar la segunda ronda.

Contra el número 1 de su generación

En la siguiente ronda el de Leganés subirá y mucho el nivel, pues se va a medir al gran referente de su generación, el checo Jakub Mensik, quien está un paso por encima de él y ya ha vivido sus primeros años en la élite, además de sumar algunos grandes títulos, especialmente un Masters 1000, el de Miami en 2025. No obstante, el checo, que viene de ganar en Auckland la semana pasada, estuvo muy muy cerca de sufrir una sorprendente derrota en su estreno en Melbourne. Ante Pablo Carreño necesitó de cinco sets y una remontada para terminar cerrando el duelo por 7-5, 4-6, 2-6, 7-6 y 6-3, por lo que no está en sui mejor momento y Jódar puede jugar la carta de la sorpresa, aunque eso sí, Mensik sigue siendo el gran favorito al ser el 16º cabeza de serie.