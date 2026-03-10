Alcaraz apunta, dispara y remonta para pasar a los octavos del Indian Wells

El murciano demuestra una vez más de que pasta está hecho, remontando cuando lo tenía todo en contra aunque llevándose un pequeño susto por unas molestias en el tobillo

No fue un camino de rosas, pero Carlos Alcaraz demostró que en el tenis los milagros no existen, se consiguen con trabajo. El murciano ha sellado su pase a la siguiente ronda tras remontar un set adverso ante un Arthur Rinderknech que vendió cara su derrota. Carlitos, que sigue invicto en este inicio de 2026, tuvo que ponerse el mono de trabajo tras ceder la primera manga y lidiar con un pequeño susto físico que dejó en vilo a los espectadores.

Carlos Alcaraz se cae y se levanta

El de El Palmar no lo pasó nada bien en el primer set, que tuvo que ver como Rinderknech se lo arrebataba de las manos por un impresionante 6 - 7(8) que envolvió el ambiente de tensión. Carlos Alcaraz sabía que tenía que ganar sí o sí esta segunda manga para tener opciones de pelear por su tercer Indian Wells.

Un error no forzado de Alcaraz entregó un break de salida a un Rinderknech crecido después de ese primer espectacular set. Sin embargo, la respuesta del español fue inmediata, recuperando el sitio con un globo espectacular. Por primera vez en el parcial, Alcaraz se puso por delante, obligando a su rival a tirar de saque y personalidad para frenar la caída en picado.

La igualdad se rompió en el sexto juego. Aunque no aprovechó en 15-40 inicial, Alcaraz tiró de oficio para certificar el break y poner el 4-2. Pese a un susto al torcerse el tobillo en un mal apoyo, el murciano demostró ser firme con el servicio. Rinderknech aguanto el envite con su saque, pero Alcaraz mezcló habilidad y paciencia para cerrar este segundo set 6-3.

Impresionante tercer set

Tras un paso por vestuarios donde ambos jugadores solicitaron el toilet break, Alcaraz salió en modo rodillo. Un passing de revés le dio el quiebre inicial, que consolidaría segundos después con un juego en blanco. Rinderknech intentó sacar la cabeza sumando su primer juego, pero la apisonadora española no iba a frenar.

Con un resto que el francés no pudo controlar, Carlos certificó el doble break (4-1) y puso la directa hacia la victoria con un ace inapelable para el 5-1. Aunque Rinderknech tiró de orgullo y subidas a la red para maquillar el resultado, el destino estaba escrito. Con un golpe derechazo, marca de la casa, Alcaraz cerró el encuentro completando una remontada de mucho mérito. Con este 6-6(8), 6-3, 6-2, Alcaraz suma su victoria número 14 consecutiva, siendo por ahora imparable en este 2026.