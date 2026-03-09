Sinner arrasa a Shapovalov y avanza con paso firme en Indian Wells

El italiano firma una nueva victoria y se gana el pase a octavos de final con el objetivo bien marcado

A Jannik Sinner no hay quien le pare. Tras un comienzo de temporada algo desafortunado y ver como Carlos Alcaraz le saca más de 3000 puntos en el ranking, el italiano no se anda con chiquitas en el Indian Wells. De hecho, ha pasado de ronda sin despeinarse gracias a una victoria en poco más de una hora ante Denis Shapovalov con un marcador de 6-3, 6-2.

El de San Candido quiere olvidar los dos primeros tropiezos de la temporada, donde no pudo llegar a la final ni del Open de Australia ni del ATP de Doha. Ambos títulos se los llevó Alcaraz. En octavos de final, se verá las caras con Joao Fonseca, duelo con la presión añadida de demostrar que ha superado la mala racha que le acompañaba en este incio de temporada.

Sinner se pasea en el primer set

Shapovalov empezó dando el golpe al elegir restar y llevarse el primer break, pero Sinner no le dejó ni celebrar. El italiano le devolvió el golpe enseguida para poner las tablas con el 1-1. A partir de este punto, el resto es historia. El canadiense sufrió lo impensable con el servicio, con el número 2 del mundo atacando hasta la saciedad.

Fue en el 4-3 a favor del italiano cuando tuvo que dar el golpe de gracia. Tres dobles faltas de Shapovalov le hicieron un camino de flores a Sinner, que se lanzó a atacar en cuanto vio la oportunidad de llevarse el set. El canadiense logró salvar una bola de break, un error no forzado en la siguiente le entregó el set en bandeja a Sinner, que cerró la manga por 6-3.

Con la vista puesta en los octavos

Una vez que Sinner puso la directa, el partido se volvió un monólogo. Shapovalov, aún tocado psicológicamente por el cierre del primer set, entregó su servicio nada más empezar la segunda manga. Con 2-0 abajo, el canadiense logró salvar una nueva bola de break gracias a su saque, aferrándose al duelo de forma casi heroica. Sin embargo, la superioridad de Jannik era total: infranqueable al servicio y agresivo al resto, el italiano se permitió incluso deleitar al público con golpes de magia dignos de lo mejor del torneo.

Sinner no perdonó y selló el encuentro con un 6-2 definitivo. Esta victoria es un aviso claros a navegantes: el número dos del mundo está en un estado de forma temible y se postula como uno de los grandes favoritos en Indian Wells.