Sinner se pasea en Indian Wells y habla sobre su método: ''Entreno a doble sesión''
El italiano hizo un debut espectacular ante Svrcina y habló tras el partido sobre su forma de trabajar
Si hablamos de seguridad en una primera ronda, hoy por hoy no hay nadie como Jannik Sinner. El italiano tiene una precisión envidiable y lleva sin perder un debut desde Cincinnati 2023 contra Lajovic. En el Master 1000 de Indian Wells, el primero de la temporada, tiene claro que quiere recortar puntos con Carlos Alcaraz.
Le bastó poco más de una hora para pasarle por encima al checo Dalibor Svrcina, con un doble 6-1. Con este recital, el actual número 2 del mundo firma su victoria número 33 consecutiva en un debut. Tras el encuentro, el de San Candido habló a los medios sobre su exigente plan de entreno.
Jannik Sinner va a por todas
''Me hace muy feliz estar aquí compitiendo de nuevo. He disfrutado de ver algunos amigos que tengo en la zona y a los que no pude ver el año pasado y aproveché para venir pronto y disponer de tiempo para relajarme y jugar al golf, pero, sobre todo, para entrenar. Mentalmente me siento en una posición ideal, estoy muy fresco y con ganas de maximizar mi potencial y seguir mejorando como tenista. Siento que hay muchas cosas en las que puedo alcanzar un nivel superior'', señalaba Sinner.
Cabe recordar que el pasado año no pudo jugar este Masters 1000 debido a una sanción. Tras dar dos positivos en clostebol, el italiano se enfrentó a tres meses de suspensión que le hizo perderse este torneo. Esta sustancia sintética funciona como un empujón artificial para el cuerpo, pero es cierto que ayuda a mejorar el rendimiento de forma poco natural. Además, también acelera la recuperación, permitiendo que el deportista pueda entrenar de forma más activa sin tener tanta fatiga posterior.
¿Su secreto? Las sesiones dobles
''En un mundo tan exigente y competitivo como el tenis, siempre tienes que estar mejorando cosas y cambiando pequeños detalles porque los demás lo hacen permanentemente. Tengo eso muy presente en cada entrenamiento. La verdad es que me estoy esforzando mucho. He tenido muy pocos días libres desde hace meses y es habitual en mi rutina de entrenamiento hacer sesiones dobles'', comentaba sobre su nueva rutina.
''Necesito sentirme más seguro aún en diversas facetas del juego, por lo que estoy pasando muchas horas en pista y me encuentro satisfecho de cómo lo estoy abordando. Pero también sé que debo mejorar mucho en el aspecto físico, por lo que estoy invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en el gimnasio'', concluía Jannik Sinner. Su siguiente rival será Denis Shapalov, que ha derrotado a Tsitsipas y a Etcheverry en dos duelos intensos, lo que demuestra que no se anda con chiquitas.