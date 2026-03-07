Alcaraz - Dimitrov: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el debut de Indian Wells

El murciano se enfrenta al primer Masters 1000 de la temporada buscando seguir con la racha positiva que encadena sin ningún partido perdido en todo 2026

Este sábado 7 de marzo, Carlos Alcaraz inicia su andadura en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 con un objetivo claro: alzar su tercer trofeo en tierras californianas tras sus éxitos en 2023 y 2024. El murciano aterriza ene l torneo en un estado físico y mental inmejorable, manteniéndose invicto en lo que va de año. Con un balance impresionante de 12-0 y los títulos del Open de Australia y el ATP 500 de Doha en su vitrina, Alcaraz parte como el gran rival a batir en el desierto.

Su oponente en esta primera toma de contacto será el búlgaro Grigor Dimitrov, actual número 42 del mundo. Llega tras imponerse en un trabajado debut al francés Terence Atmane por 6-4, 5-7 y 6-4. Este cruce supondrá el séptimo enfrentamiento oficial entre ambos, una rivalidad que domina Alcaraz con un balance 4-2. El recuerdo más próximo favorece claramente al murciano: una victoria contundente por un doble 6-1 lograda precisamente en este mismo escenario durante la edición de Indian Wells 2025.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov?

El partido entre Carlos Alcaraz y Grigor Dimitrov en Indian Wells se disputará este sábado 7 de marzo sobre las 23:10, hora peninsular española, 9 horas menos que en California. El horario podría variar a lo largo de la jornada.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Grigor Dimitrov

El encuentro entre Carlitos y Dimitrov se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

También se podrá ver desde Tennis TV, la plataforma oficial del circuito ATP. No es un servicio gratuito en España, al menos para ver partidos directo. La plataforma de streaming funciona bajo un modelo de suscripción. Tampoco incluye las repeticiones completas de los torneos actuales, pero sí los resúmenes diarios, entrevistas y reportajes especiales, además de partidos clásicos seleccionados de su archivo.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del Master 1000 Indian Wells en el que participa Carlos Alcaraz.