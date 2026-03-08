Alcaraz - Rinderknech: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Indian Wells

Tras vencer a Dimitrov, el murciano llega con paso firme a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells

Carlos Alcaraz continua su andadura en el Masters 1000 de Indian Wells. Tras un arranque impecable en tierras californianas, el murciano se cruza ahora en tercera ronda con Arthur Rinderknech. No es un duelo desconocido para el actual número uno, quien ya logró batir al tenista francés hace unas semanas en el torneo de Doha. El objetivo de Carlitos es claro: reeditar aquel triunfo para seguir avanzando en un cuadro donde Jack Draper tiene el papel de defensor de la corona.

El estreno de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Indian Wells 2026 no ha podido ser más espectacular. El tenista de El Palmar, por su condición de favorito quedó exento de la primera fase y debutó directamente en segunda ronda barriendo al búlgaro Grigor Dimitrov con un contundente 6-2, 6-3. Con esta victoria, el murciano ya tiene la mirada puesta en su siguiente desafío: el francés Arthur Rinderknech. Aunque llega en un estado de forma que asusta y parece no tener techo, es consciente de que no puede bajar la guardia si quiere seguir avanzando en el desierto californiano.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech?

El partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech en Indian Wells se disputará este lunes 9 de marzo con horario aún por confirmar. Eso sí, debemos tener en cuenta que en California son 8 horas menos que en España, por lo que es posible que para ver el encuentro haya que madrugar o trasnochar.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Arthur Rinderknech

El encuentro entre Carlitos y Rinderknech se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

También se podrá ver desde Tennis TV, la plataforma oficial del circuito ATP. No es un servicio gratuito en España, al menos para ver partidos directo. La plataforma de streaming funciona bajo un modelo de suscripción. Tampoco incluye las repeticiones completas de los torneos actuales, pero sí los resúmenes diarios, entrevistas y reportajes especiales, además de partidos clásicos seleccionados de su archivo.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del Master 1000 Indian Wells en el que participa Carlos Alcaraz.