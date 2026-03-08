Novak Djokovic sufre más de lo esperado en su debut en Indian Wells

El serbio gana a duras penas a Kamil Majchrak, que le puso en más de un apuro para pasar de ronda en el primer Master 1000 de la temporada

Misión cumplida y a por el siguiente objetivo. Novak Djokovic superó con éxito su debut en Indian Wells 2026, aunque no sin dificultades. El serbio tuvo que lidiar con un Kamil Majchrak en estado de gracia y con las ráfagas de viento de California, que mermaron su precisión habitual. Pese al sufrimiento, el serbio consiguió imponerse con un marcador de 4-6, 6-1 y 6-2, asegurando su pase a la tercera ronda donde se medirá ante Aleksandar Kovacevic.

Djokovic no se rinde

Para un veterano de la talla de Djokovic, cada salida a pista representa un desafío que superar para seguir estando entre los mejores del mundo. Nole es plenamente consciente de que, en esta etapa de su trayectoria, requiere de un rodaje progresivo y que no existen rivales pequeños. Apoyándose en su vasta experiencia, el balcánico logró avanzar en el torneo estadounidense, manteniendo viva la esperanza de alzar un trofeo que se le resiste desde hace una década.

El escenario inicial no era precisamente ideal: un sol intenso, rachas de viento impredecibles y un déficit de ritmo tras meses de inactividad. Estos factores, sumados a la brillantez táctica de su rival, pusieron a Djokovic contra las cuerdas durante el primer set. Majchrak se mostró intratable desde la línea de fondo, ejecutando un plan de juego impecable que le permitió adelantarse 4-1. Sin embargo, en ese punto crítico, el partido dio un giro. El serbio ajustó sus tiros, incrementó la agresividad y comenzó a descolocar al polaco, rompiendo su ritmo de juego.

Nole no deja pasar ni una

Aunque Majchrzak logró cerrar la primera manga gracias a la ventaja acumulada, pronto se dio cuenta de que la inercia del encuentro había cambiado de bando. Djokovic elevó el listón de forma drástica, dominando con autoridad tanto el segundo como el tercer parcial. Con una mezcla de solidez defensiva, inteligencia estratégica y una determinación inquebrantable, Novak coloca el primer ladrillo en su búsqueda de la gloria en Indian Wells.

''Ha sido un reto duro, como viene siendo para mí, donde me cuesta encontrar mi tenis, particularmente al inicio del torneo, en estos últimos ocho años'', comentaba tras el encuentro. A pesar de que el juego del serbio todavía tiene margen de mejora, en esas fases iniciales la prioridad absoluta no es exhibir un tenis perfecto, sino evitar un tropiezo prematuro. Con el billete a la siguiente fase en el bolsillo, ya le espera el enfrentamiento contra Aleksandar Kovacevic.