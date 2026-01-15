Rafa Jódar, la joya del tenis español que se ha ganado su sitio en el Open de Australia

El madrileño, a sus 19 años, afronta el Australian Open tras unas semanas sobresalientes culminando con el pase al cuadro final desde la previa

La cantera española del tenis viene pisando fuerte. Y no hay mejor ejemplo que el de Rafa Jódar, que decidió hace escasos días dar el salto al profesionalismo y dejar de lado su etapa universitaria. En la expedición española en la previa en Melbourne, con Landaluce, Mérida y Caballés entre otros, ha sido el único superviviente capaz de cruzar al cuadro principal.

Jódar, promesa made in Spain

Tras 10 días entrenando en Melbourne, en la última ronda se le venía encima todo un reto que supo afrontar sin grandes problemas. Se enfrentó nada más y nada menos al francés Luca Van Assche. El tenista llegó a situarse en el 63 del ranking ATP, por lo que no era un rival fácil, pero Jódar podía con eso y más: lo derrotó con un contundente 6-3, 6-5 y 6-1, demostrando una madurez y un temple impresionante a su corta edad.

En la primera ronda se enfrentará a Rei Sakamoto, el que fuese campeón del Open de Australia Junio 2024. Lo curioso es que el español ganó ese mismo año el US Open Junior, por lo que este duelo será una competición entre los reyes de los 'mini' Grand Slams.

Se cuela en el Top 150

Aunque si hay una cifra que sorprende sin duda es la capacidad de avanzar con paso firme, teniendo en cuenta que comenzó 2025 fuera del top 900 y ahora se encuentra en el puesto número 150 del ranking ATP, en el que se quiere centrar para alcanzar el profesionalismo. También tuvo un papel importante en las Next Gen ATP Finals, aunque no consiguió rematar, ya se puede decir que está señalado como uno de los 8 mejores jóvenes del mundo del tenis.

Un pase al cuadro principal que le asegura sus primeros pasos en el tenis de alta categoría, siendo el primer partido que jugará en un entorno superior a un Challenger. Además, se ha asegurado un prize money de 83.000 dólares australiano, lo que se traduce a poco menos de 50.000 euros. Aunque si ganase la primera ronda se llevaría más de 85.000 euros, y sumando mientras más categorías vaya pasando. Sin duda, un estreno de ensueño en los Gran Slams.

Su padre, su mayor aliado

Un tenis que comenzó en casa, siendo su padre Rafael el que le puso una raqueta en la mano con tan solo 4 años. De eso que empezó como un juego entre padre e hijo pasó a ser su entrenador, siendo una figura central de su equipo técnico a pesar de que durante la época universitaria ha sido entrenado por varios entrenadores. Para Jódar su padre no es solo su coach, si no que es el arquitecto de su carrera que le ha ayudado a auparse hasta el cuadro principal de Open de Australia, poniendo en una balanza la exigencia del tenis profesional y los estudios.