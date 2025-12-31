Rafa Jódar rompe con la vía universitaria y se centra en su carrera ATP

Rafa Jodár da el salto definitivo al tenis profesional, anunciando que abandona el programa universitario de la Universidad de Virginia para centrarse plenamente en su carrera ATP a partir de 2026

La promesa del tenis, Rafael Jódar, toma una decisión definitiva el último día del 2025. Ha tomado la decisión de dejar de forma radical sus estudios universitarios que compatibilizaba con el tenis de competición en la NCAA, decidiendo dar el salto a la profesionalidad tras una impresionante temporada.

La temporada de Rafa Jódar

Si hay una forma de definir la temporada de Rafa Jódar es como explosiva, consiguiendo ser uno de las grandes promesas del tenis español tras su éxito como júnior en 2024. En el 2025 ha dado uno de los saltos más impresionantes de la temporada, comenzando el año en el puesto 895 y terminando en el puesto 166, alcanzando su mejor ranking histórico.

Gracias a su gran rendimiento, que ha incluido 3 títulos Challenger esta temporada, se logró clasificar para las Next Gen ATP Finals en diciembre, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores sub-20 del mundo. Consiguió grandes victorias ante Learner Tien y ante el otro español del circuito, Martín Ladaluce. Aunque no consiguió avanzar a las semifinales tras un triple empate en su grupo que se resolvió por el porcentaje de sets/juegos

Su transición al profesionalismo

Jódar ha tomado la decisión de comenzar el 2026 con el propósito de centrarse en el tenis profesional, dejando de lado el circuito universitario estadounidense para dedicarse íntegramente al circuito profesional ATP, cerrando un año en el que ha demostrado tener nivel para competir con la élite.

El comunicado oficial que ha compartido en redes

''A toda la familia de la UVA y a los seguidores del tenis, tras un periodo de profunda reflexión, una cuidadosa consideración y muchas conversaciones con mi familia y entrenadores, he decidido renunciar a mi elegibilidad universitaria restante en la UVA y dedicarme por completo a mi carrera profesional en el tenis a partir de 2026. Mi etapa en la universidad ha desempeñado un papel fundamental en mi crecimiento, tanto como jugador como persona, y ahora me siento preparado para dar este siguiente paso y afrontar un nuevo desafío en mi vida.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los entrenadores, al personal y a la administración deportiva por creer en mí y apoyarme a lo largo de este camino. Haber podido representar a uno de los programas de tenis más prestigiosos y exitosos del país y competir junto a un grupo de personas tan increíbles ha sido un privilegio enorme y es algo de lo que siempre estaré orgulloso.

A mis compañeros de equipo, gracias por acogerme desde el primer día y por impulsarme a ser mejor cada jornada. Me habéis demostrado que el tenis es mucho más que resultados individuales: se trata de compromiso, disciplina, hermandad y metas compartidas.

Gracias a todos los que me han apoyado en el camino.Estoy agradecido por los recuerdos, las lecciones y las amistades que conservaré de por vida. Al dar este siguiente paso, seguiré apoyando a la Universidad de Virginia y a su programa de tenis con orgullo. La UVA siempre ocupará un lugar especial en mi corazón, y espero ver como el programa sigue cosechando éxitos mientras llevo a sus valores conmigo en este nuevo capítulo''.