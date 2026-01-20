Pablo Carreño roza la hazaña ante Mensik y Carlos Taberner sucumbe a Sonego

Pablo Carreño ha estado a punto de dar una de las grandes sorpresas de la primera ronda del Open de Australia, pero finalmente ha caído ante Jabuk Mensik en cinco sets, mientras que Carlos Taberner no ha podido hacer nada contra Lorenzo Sonego

Pablo Carreño tenía uno de los debuts más complicados de todos los españoles en el cuadro final del Open de Australia, en el que iba a abrir su participación ante una de las grande promesas del tenis mundial, el checo Jakub Mensik, 16º cabeza de serie y que venía de ganar la semana pasada en Auckland, pero esta vez se topó con la veteranía del español, que le puso contra las cuerdas, aprovechando sus dudas y llevando al partido al 5º set, donde el centroeuropeo fue capaz de darle la vuelta a un duelo que llegó a ir perdiendo dos sets a uno. Una sorpresa que se fraguó durante horas, pero en la que el físico jugó una mala pasada al veterano gijonés.

Carreño se quedó a las puertas de un triunfo que se le escapó por poco y en el que el joven Mensik remontó hasta un resultado de 7-5, 4-6, 2-6, 7-6 y 6-3 para situarse en segunda ronda. El español que dio la cara y ofreció una notable resistencia hasta el final, pero que terminó condicionado físicamente y tuvo que ser asistido en el pie derecho en el tramo final del partido. El saque dio mucho a Mensik, que estuvo a punto de decir adiós al torneo en el cuarto set después de que Carreño diera un paso al frente en el segundo y el tercero, pero tras las molestias no pudo mantener el nivel y tras perder en el tie break el cuarto, bajó sus prestaciones y facilitó la tarea de su rival, que ahora se medirá a Rafa Jódar o Rei Sakamoto.

Carlos Taberner vuelve a caer en su debut

Carlos Taberner entró en el cuadro final a última hora gracias a las bajas, ahorrándose volver a una previa que ya superó en 2025, sin embargo, en la primera ronda le tocó un hueso duro como Lorenzo Sonego, lo que ha pagado con creces en su estreno en Melbourne. El italiano, tan talentoso como inconsistente, tuvo uno de esos días inspirados y el que lo pagó fue el valenciano de 28 años, que apenas pudo oponer resistencia hasta ceder en tres sets en apenas 1 hora y 44 minutos, en los que el marcador fue un contundente 6-3, 6-0, 6-3.

Taberner compitió con dignidad, especialmente en el primer set, en el que mantuvo el pulso desde el fondo de la pista, hasta que el italiano elevó el nivel a partir del segundo parcial, que resolvió con un incontestable 6-0, aprovechando los errores del español y su superioridad con el saque. Y ya en el tercer set, el valenciano trató de reaccionar y llegó a encadenar varios juegos, pero Sonego frenó la remontada y un quiebre definitivo en el tramo final cerró el encuentro y certificó la clasificación del transalpino para la segunda ronda.