Paula Badosa regresa con fuerza al Open de Australia: ''Estoy feliz con el partido y con cómo he jugado''

La española arrancó con victoria en el Australian Open, demostrando que está cargada de confianza en su regreso tras ganar contra Zarina Diyas

Paula Badosa ha tenido un debut muy positivo y contundente en la primera ronda del Open de Australia. Tras un año marcado por las lesiones y por 5 retiros, la catalana mostró una buena versión con su servicio y dominó el juego desde el fondo de la pista. De hecho, tras las eliminaciones de otras españolas como Jessica Bouzas o Cristina Bucsa se ha quedado como la única española en el cuadro individual femenino. Una victoria muy importante, ya que venía de caer pronto en Adelaida y Brisbane, y de la que ha comentado sus sensaciones tras finalizar el partido.

Una victoria que es un soplo de aire fresco para Badosa

Paula Badosa confesó en la rueda de prensa tras el partido que estaba ''feliz'' ya que ''una victoria siempre es una victoria, sobre todo en un Grand Slam donde cada partido es muy complicado, más si cabe en las primeras rondas''. Admite que a Zarina Diyas, invitada de la organización a la que ha ganado por 6-2 y 6-4, no la conocía bien: ''Ella era una oponente complicada, no la conocía mucho, así que estoy feliz de haber jugado así. Lo he gestionado todo bien, sobre todo en los momentos importantes''.

Su lesión, en el punto de mira

''Creo que es una situación complicada, especialmente porque es algo que siempre va a estar ahí. Lo dije desde el principio, cuando sucedió la lesión hace dos años, que era algo que no está bajo mi control, pero esto es algo que debo aceptar. En cuanto aquello que está bajo mi control, eso trato de hacerlo al 100%, tanto la recuperación como el trabajo de prevención. Hay muchos aspectos, a veces son cosas que no están bajo mi control y esto es lo más difícil para mí. Tal vez estoy jugando increíble, como a principios del año pasado, pero me lesiono y tengo que volver a empezar de nuevo. Ahora me siento bien, he jugado un par de partidos y el cuerpo está respondiendo bien, así que voy a mantenerme positiva'', comentaba Badosa sobre el estado de su lesión.

Una Paula que ya va ganado resistencia, contando como va mejorando: ''Entrenar estoy entrenando muy bien, lo que me faltan son horas de competición, sobre todo en momentos de gestionar mejor y leer mejor las jugadas, pero esto viene a base de tiempo en pista y compitiendo. El de hoy ha sido un buen partido donde he jugado bien en los momentos importantes, esto es lo que cuenta''.