Todos los resultados del Open de Australia 2026 el 19 de enero: Djokovic no falla, Badosa empieza bien, Medvedev apunta su nombre...

El Open de Australia ha vivido este lunes la segunda jornada de su primera ronda, en la que se han estrenado muchos candidatos a la victoria, empezando por Novak Djokovic o Daniil Medvedev, además de Coco Gauff, Iga Swiatek y mucho más

La segunda jornada del Open de Australia ya es historia y ha sido un gran día de tenis en el que han debutado algunos de los grandes favoritos a la victoria en los cuadros masculino y femenino. El gran nombre del día ha sido Novak Djokovic, que busca su 11ª corona en Melbourne y ha iniciado su camino hacia ella destrozando a Pedro Martínez en tres sets, con una gran solvencia y dejando de lado las posibles molestias físicas que se le auguraban al de Belgrado. Entre las féminas, las segunda y tercera favorita, Iga Swiatek y Coco Gauff, han superado sus debuts.

En cuanto al tenis español, además de la derrota de Pedro Martínez, ha sido un día de idas y venidas. Las mañas noticias han llegado en el cuadro femenino, donde Paula Badosa, pese a su victoria, se ha quedado sola tras la derrota de Jessica Bouzas. Mientras que en el masculino también ha perdido Roberto Bautista, sin embargo, tanto Jaume Munar como Alejandro Davidovich han pasado de ronda.

Tampoco podemos olvidarnos de las sorpresas, siendo la más importante la derrota de Felix Auger-Aliassime tras retirarse ante Nuno Borges o Jiri Lehecka, en su caso ante Arthur Gea. Otros candidatos como Daniil Medvedev, Casper Ruud o Andrey Rublev han debutado ganando.

Todos los resultados del Open de Australia el 19 de enero

Cuadro masculino (1ª ronda)

Tommy Paul (USA/19) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 6-3, 6-3

Thiago Tirante (ARG) a Aleksandar Vukic (AUS) 7-5, 6-2, 6-2

Reilly Opelka (USA) a Nicolai Budkov Kjær (NOR) 6-4, 6-3, 6-4

Alejandro Davidovich (ESP/14) a Filip Misolic (AUT) 6-2, 6-3, 6-3

Hamad Medjedovic (SRB) a Mariano Navone (ARG) 6-2, 6-7 (3), 6-4, 6-2

Alex De Minaur (AUS/6) a Mackenzie McDonald (USA) 6-2, 6-2, 6-3

Alexandre Muller (FRA) a Alexei Popyrin (AUS) 2-6, 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (6)

Andrey Rublev (RUS/13) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-2, 6-3

Daniil Medvedev (RUS/11) a Jesper de Jong (NED) 7-5, 6-2, 7-6 (2)

Quentin Halys (FRA) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-2, 6-2, 7-6 (2)

Kamil Majchrzak (POL) a Jacob Fearnley (GBR) 7-6 (2), 7-5, 3-6, 7-6 (3)

Fabian Marozsan (HUN) a Arthur Rinderknech (FRA/24) 6-3, 6-4, 6-7 (2), 6-4

Learner Tien (USA/25) a Marcos Giron (USA) 7-6 (2), 4-6, 3-6, 7-6 (3), 6-2

Alexander Shevchenko (KAZ) a Elias Ymer (SUE) 3-6, 7-5, 6-4, 6-1

Jordan Thompson (AUS) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 6-7 (3), 7-5, 6-1, 6-1

Nuno Borges (POR) a Felix Auger-Aliassime (CAN/7) 3-6, 6-4, 6-4 y retirada

Arthur Gea (FRA) a Jiri Lehecka (CHE/17) 7-5, 7-6 (1), 7-5

Stan Wawrinka (SUI) a Laslo Djere (SRB) 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (4)

Botic van de Zandschulp (NED) a Brandon Nakashima (USA/27) 6-3, 4-6, 7-6 (1), 7-6 (3)

Juncheng Shang (CHN) a Roberto Bautista (ESP) 6-4, 6-7 (2), 6-4, 6-0

Francesco Maestrelli (ITA) a Terence Atmane (FRA) 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-1

Novak Djokovic (SRB/4) a Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-2, 6-2

Rinky Hijikata (AUS) a Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 6-3, 6-1

Valentin Vacherot (MON/30) a Martin Damm Jr. (USA) 6-4, 6-4, 6-4

Denis Shapovalov (CAN/21) a Yunchaokete Bu (CHN) 6-3, 7-6 (3), 6-1

Marin Cilic (CRO) a Daniel Altmaier (ALE) 6-0, 6-0, 7-6 (3)

Jaume Munar (ESP) a Dalibor Svrcina (CHE) 3-6, 6-2, 6-7 (5), 7-5, 6-3

Casper Ruud (NOR/N.12) a Mattia Bellucci (ITA) 6-1, 6-2, 6-4

Cuadro femenino (1ª ronda)

Victoria Mboko (CAN/17) a Emerson Jones (AUS) 6-4, 6-1

Clara Tauson (DEN/14) a Dalma Galfi (HUN) 6-3, 6-3

Anna Bondar (HUN) a Elizabeth Mandlik (USA) 6-0, 6-4

Iva Jovic (USA) a Katie Volynets (USA) 6-2, 6-3

Priscilla Hon (AUS) a Marina Stakusic (CAN) 1-6, 6-4, 5-3 y retirada

Magdalena Frech (POL) a Veronika Erjavec (SLO) 6-1, 6-1

Coco Gauff (USA/3) a Kamilla Rakhimova (UZB) 6-2, 6-3

Storm Hunter (AUS) a Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 6-4

Karolina Muchova (CHE/19) a Jaqueline Cristian (ROM) 6-3, 7-6 (8/6)

Alycia Parks (USA) a Alexandra Eala (PHI) 0-6, 6-3, 6-2

Ann Li (USA) a María Camila Osorio (COL) 6-4, 6-7 (5), 7-5

Magda Linette (POL) a Emma Navarro (USA/15) 3-6, 6-3, 6-3

Linda Klimovicova (POL) a Francesca Jones (GBR) 6-2, 3-2 y retirada

Ajla Tomljanovic (AUS) a Yuliia Starodubtseva (UCR) 4-6, 7-6 (3), 6-1

Mirra Andreeva (RUS/8) a Donna Vekic (CRO) 4-6, 6-3, 6-0

Jessica Pegula (USA/6) a Anastasia Zakharova (RUS) 6-2, 6-1

McCartney Kessler (USA) a Emiliana Arango (COL) 6-3, 6-2

Oksana Selekhmeteva (RUS) a Elle Seidel (ALE) 6-3, 3-6, 6-0

Paula Badosa (ESP/25) a Zarina Diyas (KAZ) 6-2, 6-4

Linda Noskova (CHE/13) a Darja Semenistaja (LET) 6-3, 6-0

Linda Noskova (CHE/13) a Darja Semenisstaja (LET) 6-3, 6-0

Peyton Stearns (USA) a Sofia Kenin (USA/27) 6-3, 6-2

Petra Marcinko (CRO) a Tatjana Maria (ALE) 6-3, 7-5

Amanda Anisimova (USA/4) a Simona Waltert (SUI) 6-3, 6-2

Elise Mertens (BEL/21) a Lanlana Tararudee (THA) 7-5, 6-1

Moyuka Uchijima (JPN) a Solana Sierra (ARG) 6-3, 6-1

Marie Bouzkova (CHE) a Renata Zarazúa (MEX) 6-2, 7-5

Iga Swiatek (POL/2) a Yue Yuan (CHN) 7-6 (5), 6-3