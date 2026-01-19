Novak Djokovic arrasa a Pedro Martínez en Melbourne

Novak Djokovic ha empezado a lo grande el Open de Australia, con una victoria de pura solvencia ante Pedro Martínez, quien no ha sido capaz de plantarle cara al serbio, que llega al máximo nivel a por su 25º grande

Si hay un jugador al que se asocie el Open de Australia, ese es Novak Djokovic. El serbio ha conseguido diez victorias en el primer grande del año y ahora a sus 38 años y en su 21ª participación en Melbourne busca un sueño, el del 25º Grand Slam de su carrera. No es nada fácil, pues desde hace más de dos años no ha podido ni siquiera llegar a la final de un torneo de este nivel, pero ahora en Melbourne sueña con hacerlo y por lo pronto ha empezado con muy buen pie. El de Belgrado ha arrasado a Pedro Martínez Portero en tres sets, por 6-3, 6-2 y 6-2, dejando claro que pese a las molestias físicas que se le presuponían, no ha dado la más mínima muestra de ello.

Novak Djokovic dijo en la previa del torneo que es "capaz de ganar a cualquiera" y por lo pronto va por buen camino para al menos intentarlo. Si tiene un hándicap respecto a los Alcaraz, Sinner y compañía ese es el físico, por lo que ahorrarse todo el desgaste posible es necesario y ante el jugador valenciano lo ha hecho a la perfección, sin ceder su saque en ningún momento a Martínez, que pese a intentarlo, cada vez que el balcánico subía el ritmo de bola era incapaz de mantener la pelea.

Un quiebre en el primer set, dos en el segundo y tres en el tercero han puesto en camino de la segunda ronda a 'Nole', que eso sí, no ha necesitado esforzarse al máximo, aunque si que ha dejado algunos grandes golpes, la seña de identidad del que se puede considerar el mejor jugador de la historia, que ahora quiere más y como poco, busca igualar y superar el 2025, cuando llegó a las semifinales y allí tuvo que retirarse por lesión ante Alexander Zverev.

Un rival cómodo en la segunda ronda

La parte más dura del cuadro del serbio llagaría en unas hipotéticas semifinales, donde le esperaría Jannik Sinner, con el que ha perdido en los compromisos recientes que ha disputado en los grandes, con las semifinales de Roland Garros y Wimbledon como precedente. Pero por lo pronto ya está en segunda ronda, en la que se medirá con el italiano Francesco Maestrelli, un jugador procedente de la previa, que venció de forma sorprendente al francés Terence Atmane en cinco sets, por 6-4, 3-6, 6-7, 6-1 y 6-1.