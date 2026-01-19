Agonía milagrosa de Jaume Munar en su estreno en Australia

Jaume Munar ha conseguido una victoria agónica en su debut en el Open de Australia, donde ha necesitado de cinco sets y salvar una bola de partido ante el checo Dalibor Svrcina y ahora se medirá a Casper Ruud en segunda ronda

Los primeros partidos de un Grand Slam no son fácil para nadie, pues sea quien sea el rival que haya enfrente, te puede llevar al límite. Eso es exactamente lo que ha vivido este lunes Jaume Munar, que ha necesitado de cinco sets para superar al checo Dalibor Svrcina, en un partido agónico en el que el joven eslavo ha tenido incluso una bola de partido, pero la reacción del balear le ha permitido levantarse y terminar a un nivel excelso con una convincente victoria. Ahora el número 3 del tenis español subirá y mucho el nivel, pues le espera Casper Ruud, 12º favorito, en la segunda ronda.

El español sobrevivió al empuje del checo, que dispuso de un punto de partido y ganó por 3-6, 6-2, 6-7, 7-5 y 6-3, después de cuatro horas y media de partido para alcanzar, por tercera vez en su carrera, la segunda ronda del primer grande del año. Fue un ejercicio de supervivencia del mallorquín que tiró de buen juego, resistencia y dureza mental para levantar un partido que tuvo cuesta arriba muchas veces y por momentos casi perdido. Especialmente en el cuarto set, cuando Svrcina tuvo punto de partido. El checo llegó a tener 5-2 de ventaja, pero Munar se agarró a la pista, ganó cinco juegos seguidos y se hizo con la manga para llevar el desenlace al quinto set, donde aprovechó el decaimiento de su rival para lograr el triunfo.

Acabó el mallorquín con el maleficio en Melbourne y por tercera vez en su carrera superó la primera ronda del torneo. Unió la de este 2026 al 2020 y el 2024 las otras dps ocasiones en las que había comenzado ganando n ocho participaciones. Daba la sensación de que en esta ocasión Munar iba a vivir una situación similar, pero resistió y le devolvió el golpe a Svrcina, quien le había ganado en este mismo escenario, en la primera ronda del 2023.

Posible revancha en segunda ronda

Ahora el balear descansará durante dos días y se medirá el próximo jueves a Casper Ruud, 12º cabeza de serie y ganador del duelo ante el italiano Mattia Bellucci en tres sets por 6-1, 6-2 y 6-4. Con la victoria del noruego llegará la reedición del duelo que disputaron en la misma ronda del torneo australiano el año pasado, en la que Ruud se llevó el triunfo tras una batalla larga y tensa que se decidió en cinco sets, por 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 y 6-1, por lo que Jaume deberá recuperar bien de cara a lo que le espera.