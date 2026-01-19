Davidovich es la cara y Bautista la cruz del tenis español en Australia

Alejandro Davidovich ha comenzado por todo lo alto en el Open de Australia, consiguiendo una victoria muy cómoda en la primera ronda, mientras que la mala noticia del tenis español ha sido Roberto Bautista, que ha cedido en su debut

El tenis español es mucho más que Carlos Alcaraz, pues en los últimos años además del murciano ha emergido un tenista que puede pelear por colarse entre los 10 mejores del mundo, Alejandro Davidovich. El malagueño es puro talento, pero demasiadas veces peca de ser excesivamente irregular, aún así en el Open de Australia ha sido capaz de comenzar con muy buen pie, logrando una contundente victoria en tres sets. Mientras que la mala noticia para la armada ha sido la dura derrota de Roberto Bautista.

El malagueño ganó por la vía rápida al austriaco Filip Misolic, 6-2, 6-3 y 6-3, y alcanzó la segunda ronda, donde le espera el estadounidense Reilly Opelka que previamente superó al joven noruego Nicolai Budkov Kjaer por 6-4, 6-3 y 6-4. 'Foki' tardó una hora y 43 minutos en sellar con triunfo su debut y unirse a Alcaraz como el segundo español con plaza en la segunda fase de este primer grande del año. No tuvo demasiada resistencia el español en Misolic, que en desde el primer parcial dejó claro que tenía un nivel mucho menor que el 14º cabeza de serie, que mantuvo la constancia hasta cerrar el duelo.

Drama de Roberto Bautista

Roberto Bautista llegaba a Australia con las expectativas de dejase ver en uno de sus torneos favoritos, sin embargo, se ha ido por la vía rápida ante una de las grandes promesas del tenis asiático, el chino Juncheng Shang que aprovechó el bajón físico del español en el tramo final para cerrar el triunfo en cuatro sets por 6-4, 6-7, 6-4 y 6-0, en dos horas y 56 minutos. El castellonense, de 37 años y situado en el puesto 91 de la ATP, vuelve a irse a las primeras de cambio de Melbourne por cuarta ocasión consecutiva.

En esta ocasión comenzó bien, pese a perder el primer parcial por un quiebre del asiático, lo que no le impidió reponerse con un buen segundo set, que eso sí, le llevó a la extenuación, hasta el desempate con el empató. Ya en el tercero fue de más y menos y de nuevo un break le dejó sin opciones, lo que sumado al bajón físico muy grande que sufrió, abrió de par en par el camino para Shang, que lo cerró con un rosco. Ahora el chino jugará en segunda ronda contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp, que ha superado al 27º cabeza de serie, Brandon Nakashima.