Despedida dramática de Jessica Bouzas en el Open de Australia

Jessica Bouzas ha sufrido una durísima derrota en su debut en el Open de Australia, en el que la local Storm Hunter le ha superado en dos sets tras remontar después de estar tres juegos por detrás en ambos parciales

Jessica Bouzas está cada vez más asentada en la élite, pero este 2026 tiene el objetivo de dar un paso más y asaltar uno de los 32 primeros puestos de la WTA, lo que da la condición de cabeza de serie en los grandes torneos. Esto pasa por ser competitiva en los Grand Slam y el Open de Australia era una buena oportunidad para ello, pues era muy favorita ante la local Storm Hunter. Sin embargo, la jugadora gallega ha dejado escapar la victoria pese a llegar a tener 3 juegos de ventaja en los dos sets hasta terminar cediendo por un doble 6-4 en poco menos de una hora y media de juego.

La número 2 del tenis español comenzó su andadura en Melbourne a un nivel casi perfecto. Aprovechando las dudas de Hunter, a quien le costó entrar al partido ante su público, la gallega presionó de inicio, lo que le premió ganando los tres primeros juegos con cierta facilidad, una ventaja de un quiebre que le ponía en dirección hacia el primer set, cuando de repente todo cambió. La australiana hizo 'click' mientras las dudas asaltaron a la española, que una vez que cedió la iniciativa se fue por completo del partido, perdiendo los cinco siguientes juegos hasta verse con un break de desventaja y sacando para mantenerse.

Hunter había ganado trece puntos seguidos y restaba para ganar el set, pero ahí de nuevo emergió Bouzas para reconectar con su saque y poner el 5-4, poniendo la presión a la jugadora australiana, que pese a la mejora de Bouzas, terminó cerrando la manga por 6-4 tras 41 minutos de pelea. Un duro correctivo para la de Pontevedra, que se las prometía muy felices tras su gran inicio y ahora le iba a tocar remontar en busca de la segunda ronda.

Una remontada con premio

Lejos de cambiar las tornas, el segundo parcial arrancó de forma dramática para la española, que cedió su saque a las primeras de cambio, dando la iniciativa a Hunter, que tenía la victoria en su mano. Pero ahí emergió de nuevo el mejor nivel de Bouzas, que a las primeras de cambio recuperó la desventaja, con varios golpes ganadores muy destacados. Y continuó con la senda de la mejoría mantenido su siguiente turno de saque para recuperar la iniciativa. Y la mantuvo, tanto que ganós los tres siguientes juegos para ponerse 4 a 1, de nuevo con un quiebre de ventaja.

Como si de un deja vú del primer set se tratara, Bouzas volvió a encontrarse de lleno con las dudas. Tuvo oportunidades para el 5-2, pero no las aprovechó y en ese momento Hunter se lanzó de lleno a por la victoria y tras cinco juegos seguidos y 45 minutos, repitió el 6-4, dando la sorpresa y mandando de vuelta a casa a una Jessica Bouzas que no se esperaba esta derrota.