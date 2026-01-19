Paula Badosa deja claro su objetivo en Australia: ''No tengo nada que defender y todo lo que venga será positivo''

La española llega al Australian Open con las pilas cargadas, mostrándose optimista de cara a la nueva temporada y centrándose en aprovechar al máximo su vuelta

El Open de Australia seguro trae muy buenos recuerdos a Paula Badosa, llegando a semifinales el pasado año y disfrutando de regresar brevemente al Top 10 mundial. Pero la vida le daría un revés, con una serie de lesiones primero en la espalda y luego en el muslo a su regreso, dando por acabada la temporada prematuramente tras cinco retiradas.

Para esta edición, la catalana llega con sensaciones renovadas tras un parón de cuatro meses, con un cambio físico notable que le ha hecho ganar resistencia y fortaleza. Aunque ha reconocido que le falta ritmo de competición, debutando el próximo lunes contra Zarina Diyas.

Paula Badosa, con muchas ganas de volver

En una entrevista para Marca antes del arranque del Open de Australia, Paula Badosa admitió que llega a la competición ''sin expectativas'' con una ''situación parecida a nivel de dinámica con respecto a pasada temporada''. Una temporada que ha estado marcada por ''una lesión y de unos meses sin jugar'' pero sintiéndose ''bien y con ganas, que es lo más importante''.

Sobre cómo se encuentra actualmente tras la lesión, ha hablado sin rodeos: ''De momento, mi cuerpo está respondiendo bien y eso que he tenido partidos largos, que es lo que más me preocupaba. Me lo tomo como algo muy positivo''. Sigue atenta de la espalda que tantos problemas le dio la pasada campaña, confesando: ''los tratamientos los hago cuando no hay otra opción y tengo demasiado dolor. He tenido partidos bastante largos en esta gira y me levanté bien al día siguiente''.

Su objetivo, un Grand Slam

Recalcó en la entrevista con Marca que está tranquila al no tener ninguna presión por mantener los 780 puntos: ''no, porque una vez que pase el Open de Australia no tengo nada que defender el resto del año por lo que todo lo que venga después va a ser positivo. Obviamente las semifinales es un resultado grande, pero creo que mi nivel empezará a subir a medios-finales de temporada. Allí tendré cero puntos a defender''.

También quiso dejar claro que ganar su primer Grand Slam ''siempre es el objetivo'': '' Ya lo dije el año pasado cuando empecé la temporada, que quiero acabar entre las ocho primeras. Cuando me lo pregunten siempre voy a contestar lo mismo, porque siempre va a ser el objetivo, y creo que la única cosa que me parará serán las lesiones''. Mañana comenzará su andadura en el cuadro principal contra la kazaja Zarinas Diyas en la madrugada de hoy, lunes 19 de enero sobre las 05:00 de la mañana.